Registran fallas de WhatsApp a nivel mundial

La falla comenzó cerca de las 16:30 y no afecta a las versiones móviles para celulares. Usuarios de Argentina reportaron, a través de X, que no pueden ingresar a su cuenta mediante la versión online.

Se desconoce la razón de la interrupción del servicio digital, como tampoco se sabe cuándo funcionará con normalidad.

Sin servicio en la versión para navegadores Según el sitio web DownDetector, la falla de WhatsApp inició a las 16:30. Además, informó que los problemas reportados corresponden en 89% al sitio web, 8% a la aplicación y 3% a la conexión del servidor.

Captvaasura Registran fallas de WhatsApp a nivel mundial.

Compartí la nota:







