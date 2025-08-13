Registran fallas de WhatsApp a nivel mundial.

La aplicación de mensajería WhatsApp registró fallas este miércoles en todo el mundo. Se trata de una interrupción en el servicio a través de navegadores web.
La aplicación de mensajería presenta interrupciones en el servicio, solo en su versión para navegadores. Cuándo volverá a funcionar WhatsApp.
La falla comenzó cerca de las 16:30 y no afecta a las versiones móviles para celulares. Usuarios de Argentina reportaron, a través de X, que no pueden ingresar a su cuenta mediante la versión online.
Se desconoce la razón de la interrupción del servicio digital, como tampoco se sabe cuándo funcionará con normalidad.
Según el sitio web DownDetector, la falla de WhatsApp inició a las 16:30. Además, informó que los problemas reportados corresponden en 89% al sitio web, 8% a la aplicación y 3% a la conexión del servidor.