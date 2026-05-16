16 de mayo de 2026
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Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un recorrido visual de los hechos más relevantes de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en esta fotogalería.

El CEO de YPF, Horacio Marín destacó la inauguración del Parque Solar El Quemado y aseguró que la compañía ya se convirtió en el segundo generador de energía renovable del país.

El CEO de YPF, Horacio Marín destacó la inauguración del Parque Solar El Quemado y aseguró que la compañía ya se convirtió en el segundo generador de energía renovable del país.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

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