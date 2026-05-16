El CEO de YPF, Horacio Marín destacó la inauguración del Parque Solar El Quemado y aseguró que la compañía ya se convirtió en el segundo generador de energía renovable del país.

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino . Mirá la fotogalería : un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

La provincia de Mendoza dio un paso clave en la modernización de su sistema de salud pública con la puesta en marcha de seis motocicletas médicas que operarán en la zona del microcentro local. ( Ir a la nota )

Motoambulancias en Mendoza: cómo funcionan y en qué horario operan las nuevas unidades del SEC.

Actualidad Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Referentes políticos provinciales y nacionales pasaron por el predio ferial de General Alvear, donde Medios Andinos instaló su carpa y los entrevistó. ( Ir a la nota )

Fiesta de la ganadería. El tradicional almuerzo de General Alvear reunió a la tropa oficialista y varios dejaron sentada su intención de participar por los cargos que se disputan en 2027. Todo lo que dejó el evento. ( Ir a la nota )

Marcha universitaria, universidad nacional de Cuyo 12-05-26, Gabriel Fidel, Portones del Parque, galería Foto: Cristian Lozano

Desde el campus de la UNCuyo, autoridades, docentes, estudiantes y público en general se movilizó para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento. La palabra de los participantes. (Ir a la nota)

portada gato andino2 Gato andino en Malargüe (Gentileza WCS)

El felino más amenazado de América reapareció en Malargüe. (Ir a la nota)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

sitevinitech vino tecnologia, galería Foto: Cristian Lozano

Sitevinitech 2026 en Mendoza, una de las ferias más importantes para la vitivinicultura. (Ir a la nota)

14 de Mayo de 2026. YPF luz. Parque solar El Quemado, YPF Luz, Adorni, discurso, cornejo, marín, prensa, galería Foto: Cristian Lozano

El CEO de YPF, Horacio Marín destacó la inauguración del Parque Solar El Quemado y aseguró que la compañía ya se convirtió en el segundo generador de energía renovable del país, en la foto junto al Gobernador de Mendoza y al Jefe de gabinete nacional Manuel Adorni. (Ir a la nota)

requisa forma carcel almafuerte

El servicio penitenciario de la Provincia de Mendoza realizó un operativo en la Complejo Penitenciario N.º III Almafuerte. Hubo secuestro de droga y celulares. (Ir a la nota)