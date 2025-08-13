Rafael Nadal desembarca en Mendoza con una millonaria inversión hotelera

Rafael Nadal invertirá una millonaria suma de dinero en un proyecto vinculado al turismo.

El extenista español Rafael Nadal sorprendió con una noticia que genera gran expectativa en el turismo argentino: invertirá cerca de 200 millones de dólares en la construcción de siete hoteles de lujo en alianza con Meliá Hotels International en distintos puntos del país, entre ellos, la provincia de Mendoza .

La leyenda y exnúmero uno del mundo, que el año pasado anunció su retiro del deporte , llega de la mano de su cadena ZEL , y marca un paso firme en la expansión internacional de la marca, cuyo concepto busca trasladar el estilo de vida mediterráneo a rincones privilegiados del mundo.

De interés Cómo asistir a los mejores festivales de música sin quedarte en la ruina

Ministerio de Seguridad y Justicia "Si es muy barato, sospechá": la campaña del Gobierno de Mendoza para desalentar la compra de bienes robados

El primer complejo que verá la luz será el de El Calafate , con inicio de obras previsto para 2026 , seguido por el de Bariloche , estimado para 2027 .

Según detalló Daniel Scioli, Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, esta iniciativa refleja “el interés creciente en la Argentina del presidente Javier Milei por parte de personalidades emprendedoras y de clase mundial como Nadal”.

Rafael Nadal Rafael Nadal anunció que se retira del tenis profesional.

La cadena de hoteles que podría llegar a la provincia de Mendoza

La cadena ZEL nació en colaboración entre Nadal y Meliá Hotels International con la misión de ofrecer una experiencia hotelera basada en naturaleza, movimiento y conexión. El primer paso internacional de la marca se dio en marzo de 2025 con la apertura del ZEL Punta Cana, un resort all inclusive con 190 suites inmersas en jardines tropicales, diseñado bajo el concepto “outdoor living”.

Con dos establecimientos ya consolidados en Mallorca y la Costa Brava, el arribo a Argentina representa un salto de gran escala y un posicionamiento estratégico en el sur del continente.

Nadal, cuyo patrimonio se estima en 310 millones de euros, demostró un olfato empresarial tan sólido como su revés cruzado. Además de su academia de tenis en Mallorca, participa en negocios inmobiliarios, energías renovables, gastronomía -es socio del restaurante Tatel junto a Cristiano Ronaldo-, y producción audiovisual con la firma Mabel Capital.

En este nuevo capítulo, Argentina será protagonista de su visión de inversión, con proyectos que no solo prometen generar empleo y atraer turismo internacional, sino también elevar la oferta de hospitalidad premium en destinos clave.

Con esta apuesta por el país, Nadal reafirma que su legado va más allá del deporte, y que su “estilo de vida mediterráneo” busca ahora conquistar los paisajes más emblemáticos del país. Fuente: NA.