Qué incómodo

El desagradable momento que vivió Cazzu con Luck Ra que generó rechazo en La Voz Argentina

Cazzu vivió un momento desagradable con Luck Ra en La Voz Argentina y se robó toda la atención. En esta nota, te contamos qué pasó.

El desagradable momento que vivió Cazzu con Luck Ra que generó rechazo en La Voz Argentina

El desagradable momento que vivió Cazzu con Luck Ra que generó rechazo en La Voz Argentina

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el certamen que busca descubrir la mejor voz del país. En esta ocasión, Cazzu se robó toda la atención tras protagonizar un momento desagradable con su compañero, Luck Ra. A continuación, todos los detalles.

La Voz Argentina (3)
El desagradable momento que vivió Cazzu con Luck Ra

El desagradable momento que vivió Cazzu con Luck Ra

El desagradable momento que vivió Cazzu con Luck Ra que generó rechazo en La Voz Argentina

El episodio ocurrió durante la devolución a dos participantes, cuando un comentario sobre un supuesto “olor” generó risas y cierta tensión en el estudio.

Lee además
Nico Occhiato revisó los vasos de los coaches en La Voz y lo que encontró dejó a todos sorprendidos video
¿Te lo esperabas?

Nico Occhiato revisó los vasos de los coaches en La Voz y lo que encontró dejó a todos sorprendidos
El tradicional desfile en Monte Comán y una fiesta con todas las letras video
San Rafael

Monte Comán y una fiesta popular, en su aniversario 135 de vida

La artista, conocida por su estilo frontal, no dejó pasar la situación y expresó su incomodidad. En medio de la transmisión, Nicolás Occhiato le consultó a Cazzu sobre Luck Ra: “Quería saber ¿huele bien o no?”. La respuesta llegó de inmediato por parte de Lali: “Es raro”, lo que provocó la risa de algunos, pero también una mirada seria por parte de la cantante.

Embed - La particular manera en que Luck Ra y Cazzu analizaron un Knockout - La Voz Argentina 2025

La tensión aumentó cuando alguien acotó: “Perfecto, no le está gustando” y, con un tono irónico, La Sole agregó: “Huele a cuarteto”. Cazzu aclaró que, por suerte, en esta ocasión huele bien, intentando suavizar la situación.

Para justificarse, el cordobés dijo que olía a “hierba pura”, lo que generó nuevas carcajadas entre los presentes. La situación no pasó a mayores y todo quedó como una anécdota más del programa.

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

Temas
Seguí leyendo

Más incómodo, imposible: Santi Maratea vivió un momento tenso en su debut con Trato Hecho

La Voz Argentina: hacé como Juliana Gattas y emocionate con el canto de esta participante

Maluma frena su show en México y envía fuerte mensaje a una espectadora

Cuándo vuelve Andrea Bocelli a Argentina y cómo conseguir las entradas

Cómo sigue La Voz Argentina al terminar las "batallas"

La emoción de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina con un tema de un autor mendocino

La Voz Argentina tiene al mendocino Ambrosio Cantú en los Knockouts y sigue en competencia

Llega al Le Parc un dramaque reflexiona sobre el poder y la identidad

LO QUE SE LEE AHORA
Nico Occhiato revisó los vasos de los coaches en La Voz y lo que encontró dejó a todos sorprendidos video
¿Te lo esperabas?

Nico Occhiato revisó los vasos de los coaches en La Voz y lo que encontró dejó a todos sorprendidos

Las Más Leídas

Quién es Zoe Gotusso, la cantante que acompaña a Lali en La Voz Argentina
Música y TV

Quién es Zoe Gotusso, la cantante que acompaña a Lali en La Voz Argentina

Las mujeres fueron detenidas en pleno centro de Mendoza en la previa de un posible robo.
Seguimiento de cámaras

Centro de Mendoza: la Policía atrapó a cuatro mujeres y evitó robo en la puerta de un banco

Violento choque entre un móvil policial y un auto con una familia a bordo en San Rafael
Iba sin sirenas

Violento choque entre un móvil policial y un auto con una familia a bordo en San Rafael

Confirmaron el juicio por jurado por un femicidio que conmocionó a Mendoza
La defensa agotó todas las instancias

Confirmaron el juicio por jurado por un femicidio que conmocionó a Mendoza

Una de cal y otra de arena para el PRO en Mendoza
Elecciones 2025

El "limbo" en el que quedó el PRO en Mendoza tras el aval y rechazo a integrar un frente

Te Puede Interesar

El viernes 15 de agosto el transporte público funcionará con frecuencias reducidas. 
Para tener en cuenta

Viernes no laborable: cómo funcionará el servicio de transporte público en Mendoza

Por Natalia Mantineo
El Gobierno de Mendoza otorgó un aumento salarial a un sector de los empleados estatales.
Incremento

Estos son los empleados estatales que recibirán un aumento salarial del Gobierno de Mendoza

Por Sitio Andino Política
A dos años del homicidio de Emma Olguín en Las Heras, la causa irá a juicio por jurados
Dolor y un pedido de Justicia

A dos años del homicidio de Emma Olguín en Las Heras, la causa irá a juicio por jurados

Por Carla Canizzaro