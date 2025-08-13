El desagradable momento que vivió Cazzu con Luck Ra que generó rechazo en La Voz Argentina

Este lunes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina , el certamen que busca descubrir la mejor voz del país. En esta ocasión, Cazzu se robó toda la atención tras protagonizar un momento desagradable con su compañero, Luck Ra . A continuación, todos los detalles.

El episodio ocurrió durante la devolución a dos participantes, cuando un comentario sobre un supuesto “olor” generó risas y cierta tensión en el estudio .

La artista, conocida por su estilo frontal, no dejó pasar la situación y expresó su incomodidad. En medio de la transmisión, Nicolás Occhiato le consultó a Cazzu sobre Luck Ra: “ Quería saber ¿huele bien o no? ”. La respuesta llegó de inmediato por parte de Lali: “ Es raro ”, lo que provocó la risa de algunos, pero también una mirada seria por parte de la cantante.

La tensión aumentó cuando alguien acotó: “ Perfecto, no le está gustando ” y, con un tono irónico, La Sole agregó: “ Huele a cuarteto ”. Cazzu aclaró que, por suerte, en esta ocasión huele bien, intentando suavizar la situación.

Para justificarse, el cordobés dijo que olía a “hierba pura”, lo que generó nuevas carcajadas entre los presentes. La situación no pasó a mayores y todo quedó como una anécdota más del programa.

