Monte Comán y una fiesta popular, en su aniversario 135 de vida

El 17 de agosto, el distrito de Monte Comán celebrará su aniversario y homenajeará a San Martín con actividades para toda la familia.

El tradicional desfile en Monte Comán y una fiesta con todas las letras

Las celebraciones incluyen múltiples actividades deportivas y recreativas, para en la previa del gran cierre del domingo 17 de Agosto, epicentro de los festejos. Ese día, desde las 14.45 y acompañados de representantes del cuerpo de Granaderos a Caballo, se realizará -en el predio de Mendoza y Corrientes- el acto oficial en homenaje al General San Martín y la Promesa a la Bandera de Los Andes.

El calendario continuará desde las 15.15 horas con el acto oficial por el aniversario montecomanino y el gran desfile cívico militar con la participación de jardines, escuelas, clubes, fuerzas de seguridad, entidades, entre otros.

La fiesta continuará desde las 17.00 horas en el Paseo de los Pioneros donde habrá feria de emprendedores, patio de comidas y se llevará a cabo un gran festival musical.

La grilla incluye la apertura a cargo de Los Hacheros, una continuidad festiva a puro ritmo con Mehari y la presentación de Los Chimeno con el mejor folcklore cuyano.

El cierre en Monte Comán a cargo de Rusherking

El broche de oro será cuando al escenario se suba Rusherking. El popular rapero presentará su exitoso repertorio que incluye temas como “Además de Mí”, “Cerca de Ti” (con Thiago PZK), “Confiésalo” (con María Becerra) o “Te Mentiría” (Con Luck Ra).

“Vamos a tener un domingo muy emotivo, con una gran fiesta popular en la que invitamos a todos los sanrafaelinos y visitantes que quieran participar”, explicó el delegado distrital de la Municipalidad de San Rafael, Germán Gómez.

Aniversario de Monte Comán: todos los detalles

