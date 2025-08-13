Se conoció el veredicto en el juicio entre Julieta Prandi y su ex, Claudio Contardi

Este miércoles a las 11:00, se dio a conocer el veredicto en el juicio contra Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi , denunciado por la actriz en el año 2019. En esta nota, te contamos en detalle cuál fue el fallo .

Según se informó de manera oficial, Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y violencia de género .

Tras el veredicto Qué pasó con Julieta Prandi en el tribunal y por qué preocupó a todos

Además, el tribunal ordenó su inmediata detención , por lo que el imputado fue retirado del recinto en ese mismo momento.

Por su parte, Julieta Prandi se descompensó al conocer la sentencia contra su exesposo . Tras ser atendida por especialistas, se constató que su estado de salud era estable. Más tarde, al hablar ante las cámaras, expresó: " Hoy vuelvo a vivir . Siento que la Justicia finalmente escuchó y les agradezco de todo corazón, es un antes y un después."

Fernando Burlando, abogado de la actriz, también habló con la prensa tras la lectura del fallo y aseguró que se trató de una "condena adecuada a la situación, avalada por el Tribunal". Además, destacó que es "un caso bisagra" para todas las víctimas de abuso y violencia, y que este fallo representa "un antes y un después". / NA

El caso Claudio Contardi: quién es el exmarido de Julieta Prandi y por qué fue denunciado

Claudio Contardi es un empresario vinculado al rubro gastronómico. Su figura pública tomó relevancia a partir de su relación de una década con la modelo y conductora Julieta Prandi, con quien contrajo matrimonio en 2011.

Fruto de esa unión nacieron sus dos hijos, Mateo y Rocco. La pareja se separó a comienzos de 2019 y formalizó su divorcio en octubre del mismo año. Desde entonces, Contardi ha sido denunciado por su exesposa en una serie de causas por violencia familiar, violencia económica y abuso sexual.

Claudio Contardi y Julieta Prandi Claudio Contardi junto a Julieta Prandi

La acusación central que enfretó en el juicio oral es por abuso sexual con acceso carnal agravado, por haber causado un grave daño en la salud mental de la víctima. El hecho fue denunciado en 2021 por Prandi, y detalla abusos ocurridos entre julio de 2015 y marzo de 2018, en el domicilio conyugal ubicado en Escobar. Los delitos están caratulados como reiterados y en concurso real entre sí.

