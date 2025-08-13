Qué se resolvió

Se conoció el veredicto en el juicio entre Julieta Prandi y su ex, Claudio Contardi

Tras la denuncia de Julieta Prandi en 2019, llegó el veredicto del juicio contra su exmarido, Claudio Contardi. Te contamos qué resolvió la Justicia.

Se conoció el veredicto en el juicio entre Julieta Prandi y su ex, Claudio Contardi

Se conoció el veredicto en el juicio entre Julieta Prandi y su ex, Claudio Contardi

Julieta Prandi
Julieta Prandi junto a su abogado Javier Baños

Julieta Prandi junto a su abogado Javier Baños

Se conoció el veredicto en el juicio entre Julieta Prandi y su ex, Claudio Contardi

Según se informó de manera oficial, Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y violencia de género.

Lee además
Qué pasó con Julieta Prandi en el tribunal y por qué preocupó a todos
Tras el veredicto

Qué pasó con Julieta Prandi en el tribunal y por qué preocupó a todos
Quién es Claudio Contardi, el exesposo de Julieta Prandi
De interés

Quién es Claudio Contardi, el exesposo de Julieta Prandi

Además, el tribunal ordenó su inmediata detención, por lo que el imputado fue retirado del recinto en ese mismo momento.

Claudio Contardi
Primera foto de Claudio Contardi preso

Primera foto de Claudio Contardi preso

Por su parte, Julieta Prandi se descompensó al conocer la sentencia contra su exesposo. Tras ser atendida por especialistas, se constató que su estado de salud era estable. Más tarde, al hablar ante las cámaras, expresó: "Hoy vuelvo a vivir. Siento que la Justicia finalmente escuchó y les agradezco de todo corazón, es un antes y un después."

Fernando Burlando, abogado de la actriz, también habló con la prensa tras la lectura del fallo y aseguró que se trató de una "condena adecuada a la situación, avalada por el Tribunal". Además, destacó que es "un caso bisagra" para todas las víctimas de abuso y violencia, y que este fallo representa "un antes y un después". / NA

El caso Claudio Contardi: quién es el exmarido de Julieta Prandi y por qué fue denunciado

Claudio Contardi es un empresario vinculado al rubro gastronómico. Su figura pública tomó relevancia a partir de su relación de una década con la modelo y conductora Julieta Prandi, con quien contrajo matrimonio en 2011.

Fruto de esa unión nacieron sus dos hijos, Mateo y Rocco. La pareja se separó a comienzos de 2019 y formalizó su divorcio en octubre del mismo año. Desde entonces, Contardi ha sido denunciado por su exesposa en una serie de causas por violencia familiar, violencia económica y abuso sexual.

Claudio Contardi y Julieta Prandi
Claudio Contardi junto a Julieta Prandi

Claudio Contardi junto a Julieta Prandi

La acusación central que enfretó en el juicio oral es por abuso sexual con acceso carnal agravado, por haber causado un grave daño en la salud mental de la víctima. El hecho fue denunciado en 2021 por Prandi, y detalla abusos ocurridos entre julio de 2015 y marzo de 2018, en el domicilio conyugal ubicado en Escobar. Los delitos están caratulados como reiterados y en concurso real entre sí.

Si querés estar siempre al día con las últimas noticias, rumores y novedades del mundo del espectáculo, hacé clic aquí y no te pierdas nada.

Temas
Seguí leyendo

Comenzó el juicio contra el ex marido de Julieta Prandi por abuso sexual y violencia de género

El desagradable momento que vivió Cazzu con Luck Ra que generó rechazo en La Voz Argentina

Nico Occhiato revisó los vasos de los coaches en La Voz y lo que encontró dejó a todos sorprendidos

Monte Comán y una fiesta popular, en su aniversario 135 de vida

Más incómodo, imposible: Santi Maratea vivió un momento tenso en su debut con Trato Hecho

La Voz Argentina: hacé como Juliana Gattas y emocionate con el canto de esta participante

Maluma frena su show en México y envía fuerte mensaje a una espectadora

Cuándo vuelve Andrea Bocelli a Argentina y cómo conseguir las entradas

LO QUE SE LEE AHORA
El desagradable momento que vivió Cazzu con Luck Ra que generó rechazo en La Voz Argentina video
Qué incómodo

El desagradable momento que vivió Cazzu con Luck Ra que generó rechazo en La Voz Argentina

Las Más Leídas

Quién es Zoe Gotusso, la cantante que acompaña a Lali en La Voz Argentina
Música y TV

Quién es Zoe Gotusso, la cantante que acompaña a Lali en La Voz Argentina

Violento choque entre un móvil policial y un auto con una familia a bordo en San Rafael
Iba sin sirenas

Violento choque entre un móvil policial y un auto con una familia a bordo en San Rafael

Las mujeres fueron detenidas en pleno centro de Mendoza en la previa de un posible robo.
Seguimiento de cámaras

Centro de Mendoza: la Policía atrapó a cuatro mujeres y evitó robo en la puerta de un banco

El desagradable momento que vivió Cazzu con Luck Ra que generó rechazo en La Voz Argentina video
Qué incómodo

El desagradable momento que vivió Cazzu con Luck Ra que generó rechazo en La Voz Argentina

Confirmaron el juicio por jurado por un femicidio que conmocionó a Mendoza
La defensa agotó todas las instancias

Confirmaron el juicio por jurado por un femicidio que conmocionó a Mendoza

Te Puede Interesar

La justicia de General Alvear lidera una causa por abuso sexual infantil que puede destapar otros delitos. 
hay un imputado

Abuso sexual infantil: detalles de la causa a un docente que causa conmoción en General Alvear

Por Pablo Segura
Los cambios que se vienen para las Residencias Médicas no tendrán gran impacto en Mendoza.
Salud

El cambio histórico que Nación dispuso para el examen de las Residencias Médicas: el impacto en Mendoza

Por Natalia Mantineo
La ministra Mercedes Rus presentó en la Legislatura de Mendoza un proyecto de reforma del Código Penal impulsado por el Gobierno de Mendoza.
Proyecto de ley

El Gobierno de Mendoza busca reformar el Código Procesal Penal para que la Justicia trabaje de tarde

Por Sitio Andino Política