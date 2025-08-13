Nico Occhiato revisó los vasos de los coaches en La Voz y lo que encontró dejó a todos sorprendidos

La Voz Argentina (2) Nicolás Occhiato se animó a probar los vasos de los coaches tras un knockout Nico Occhiato revisó los vasos de los coaches en La Voz y lo que encontró dejó a todos sorprendidos La situación comenzó cuando finalizó el knockout entre Nathalie Aponte y Avril Areste, del team Luck Ra. Mientras el Chaqueño Palavecino daba su opinión sobre lo ocurrido, Nico Occhiato le preguntó qué estaba tomando.

Al acercarse, el conductor probó su vaso y dijo: "¿Qué es esto Chaqueño?". Las risas entre los compañeros no tardaron en llegar. El cantante de folclore se justificó diciendo que era agua.

Embed - Nathalie Aponte vs. Avril Areste - Team Luck Ra - Knockouts - La Voz Argentina 2025 Inmediatamente después, Nico se acercó a Luck Ra y también hizo lo mismo. Su contenido sorprendió a todos: tenía té de jengibre y miel.

El momento quedó como una de las anécdotas más divertidas del programa. Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.