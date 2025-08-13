reciente disco

Airbag llega a Mendoza en medio de su tour arrollador con dos River agotados y más de 200 millones de streams

Airbag trae a Mendoza “El Club de la Pelea” en su mejor momento, con estadios agotados. Llega el 27 de septiembre al Multiespacio Cultural Luján de Cuyo.

Airbag llega a Mendoza en medio de su tour arrollador con dos River agotados y más de 200 millones de streams.

Por Sitio Andino MuchoShow

A casi un mes del show de Airbag en Mendoza, que será el próximo 27 de septiembre, en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo, la banda de los hermanos Sardeli vive un gran año con entradas agotadas, en dos conciertos sold out en River, tres shows agotados en Córdoba y presentaciones exitosas en todo el país.

Airbag presenta en Mendoza su disco más exitoso en medio de un año histórico para la banda

A las fechas confirmadas en Mar del Plata, Ecuador, Colombia, tres shows sold out en Salta, Tucumán y Salta, en septiembre vuelven a Mendoza para presentar su reciente disco "El Club de la Pelea".

Con más de 200 millones de streams totales de su nuevo álbum, la banda demuestra estar en su mejor momento, consolidándose como uno de los fenómenos más poderosos y contundentes del rock contemporáneo.

unnamed (5)
Airbag comenzó el año en su punto más alto: la primera parte de El Club de la Pelea, su octavo álbum de estudio, marca el inicio de una nueva etapa artística para una de las bandas más convocantes de la región.

El tour que lo acompaña ya es un hecho. Tras agotar dos estadios River Plate, tres shows en Córdoba y anunciar su tercera presentación en el Estadio de Nuñez, también cruzará fronteras, rumbo a España, Uruguay, Ecuador, Colombia y más países de Latinoamérica.

Airbag se agiganta con cada show: despliega una potencia escénica arrolladora, una conexión única con el público, y un repertorio que combina clásicos infaltables con el nuevo material de El Club de la Pelea I, un disco que ya superó los 200 millones de streams y confirma el gran momento que atraviesan.

Las entradas se pueden adquirir en Tuentrada.com y Moicano Rockería (Ciudad).

