Cómo sigue La Voz Argentina al terminar las "batallas".

La Voz Argentina conducida por Nicolás Occhiato dio por finalizada este domingo la vibrante etapa de “las batallas”, para dar inicio de los “Knockouts”, la siguiente fase. En la etapa que acaba de cerrar, los jurados fueron achicando sus equipos rumbo a esta nueva parte.

Ahora, en esta fase del reality de canto, los coach vuelven a elegir a dos participantes de sus equipos para que se enfrenten (y eliminen entre sí), aunque en este caso cantaran un tema cada uno.

Luego, el líder de cada team deberá elegir quién sigue en el certamen y quien debe irse. Nuevamente y al igual que en la etapa anterior, cada coach podrá robar hasta dos participantes de otro equipo.

Para potenciar la preparación de los concursantes, los jurados de La Voz Argentina contarán con el apoyo de grandes referentes de la música actual. Por primera vez en la historia del programa, los co-coaches también estarán presentes en el escenario principal, acompañando a los coaches en el momento crucial de decidir quién avanza en la competencia.

EL TEAM LALI EN LOS KNOCKOUTS DE LA VOZ ARGENTINA 2025 Jaime Muñoz, Oscar Burgos (robado del Team Soledad),Lola Kajt, Alan Lez, Iara Lombardi, Aimel Salí, María Bernad, Giuliana Piccioni, Valentina Otero (robada del Team Miranda!)Gabriel Franchelli, Laila Speciale, Rafael Morcillo, Santiago Maluendez (robado del Team Miranda!)Valentino Rossi, Lucas Rivanedeira, Juana Falcao, Jerónimo Romero, Lucio Casella, Ambrosio Cantú. EL TEAM LUCK RA EN LOS KNOCKOUTS DE LA VOZ ARGENTINA 2025 Lucía Lencina, Mateo Pintor, Camila Rizo, Pablo Galve, Leonel Alegre (robado del Team Miranda!), Lucas Barros, Thomas Dantas, Federico Mestre, Poppo Rigoli, Nathalie Cajigal, Avril Areste, Melanie Rosales, Jaqueline Medina, Nicolás Behringer, Emma Roach, Francisco "Kakush" González (robado del Team Lali), Leo Belmonte, Nicolás Armayor. EL TEAM SOLEDAD EN LOS KNOCKOUTS DE LA VOZ ARGENTINA 2025 Rogelio Posat, Mía Frankel, Gustavo Rosales, Luis González, Iván Borda (robado del Team Lali).Mauricio Tarantola y Agustín Carletti, Violeta Lemo, Ezequiel Montagnino, Joaquín Martínez, Leandro Romano, Celeste López, Milagros Amud, Enrique y Tomás Olmos, Iván Horrocks, Milena Salamanca, Agustín Isasmendi, Eduardo Desimone (robado del Team Luck Ra), Rocío González. EL TEAM MIRANDA! EN LOS KNOCKOUTS DE LA VOZ ARGENTINA 2025 Federico Caravatti, Thomas Guzmán.Benjamín, Depasquali, Pablo Cuello (robado del Team Lali), Ámbar Carrizzo, Josué Cordero, Lisandro Domínguez, Nadin Chantal, Sofía Verna, Alexia Vázquez, Martín Guerrero (robado del Team Soledad), Juan Pablo Orlando, Emiliano Villagra, Abril Robledo, Eugenia Rodríguez, Ximena Padilla, Franca Castro Videla, Tiziana Minotti. Quiénes acompañan a cada coach: Soledad Pastorutti será acompañada por el Chaqueño Palavecino

Lali Espósito será acompañada por Zoe Gotusso

Luck Ra será acompañado por Cazzu

Miranda! será acompañado por Emmanuel Horvilleur