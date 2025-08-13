Este miércoles, Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y violencia de género. Tras conocerse el veredicto del juicio, la actriz protagonizó una situación preocupante. A continuación, todos los detalles.
Qué pasó con Julieta Prandi en el tribunal y por qué preocupó a todos
Según informaron desde tribunales, Julieta Prandi se descompensó al conocer la sentencia contra su exesposo. “No sé si hago bien en contarlo, pero entró un médico a la sala. Julieta se habría desmayado por el ataque de llanto y la emoción”, contó Pampito.
Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, fue condenado a 19 años de prisión
“Estaba abrazada a Emanuel Ortega y se le bajó la presión”, agregó el conductor de eltrece, describiendo la escena. El notero de Puro Show confirmó lo dicho por Pampito: “Desde adentro me dicen que Julieta está llorando desconsolada. Está abrazada a Emanuel”. / Ciudad Magazine
Es importante destacar que los especialistas confirmaron que Prandi se encuentra estable. Minutos después, la propia actriz se expresó ante las cámaras: "Hoy empiezo a vivir de nuevo... Hay justicia, tengan fe". Hacé click aquí para acceder a toda la información sobre el fallo dictado este miércoles contra Claudio Contardi.