Tras el veredicto

Qué pasó con Julieta Prandi en el tribunal y por qué preocupó a todos

La condena a 19 años a Claudio Contardi impactó a Julieta Prandi, quien protagonizó un momento preocupante en el tribunal. Conocé todos los detalles.

Este miércoles, Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y violencia de género. Tras conocerse el veredicto del juicio, la actriz protagonizó una situación preocupante. A continuación, todos los detalles.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#POLICIALES | Así fue el momento en que Julieta Prandi (@jprandi) se descompensó tras enterarse de la condena a su exmarido, Claudio Contardi, a 19 años de prisión por delitos de abuso sexual contra su persona. La actriz y conductora, que estaba acompañada por sus seres queridos, rompió en llanto y fue asistida de inmediato. Minutos después, tuvo que retirarse de la sala para recibir atención. Contardi, en tanto, fue retirado esposado y escoltado por la policía. El fallo marca un hito en una causa cargada de dolor y lucha. #Justicia #JulietaPrandi #AbusoSexual #Tribunales"

Según informaron desde tribunales, Julieta Prandi se descompensó al conocer la sentencia contra su exesposo. “No sé si hago bien en contarlo, pero entró un médico a la sala. Julieta se habría desmayado por el ataque de llanto y la emoción”, contó Pampito.

Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, fue condenado a 19 a&ntilde;os de prisi&oacute;n

Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, fue condenado a 19 años de prisión

Estaba abrazada a Emanuel Ortega y se le bajó la presión”, agregó el conductor de eltrece, describiendo la escena. El notero de Puro Show confirmó lo dicho por Pampito: “Desde adentro me dicen que Julieta está llorando desconsolada. Está abrazada a Emanuel”. / Ciudad Magazine

