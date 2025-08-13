Qué pasó con Julieta Prandi en el tribunal y por qué preocupó a todos

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#POLICIALES | Así fue el momento en que Julieta Prandi (@jprandi) se descompensó tras enterarse de la condena a su exmarido, Claudio Contardi, a 19 años de prisión por delitos de abuso sexual contra su persona. La actriz y conductora, que estaba acompañada por sus seres queridos, rompió en llanto y fue asistida de inmediato. Minutos después, tuvo que retirarse de la sala para recibir atención. Contardi, en tanto, fue retirado esposado y escoltado por la policía. El fallo marca un hito en una causa cargada de dolor y lucha. #Justicia #JulietaPrandi #AbusoSexual #Tribunales"

