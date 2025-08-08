La Voz Argentina: el divertido error de Nico Occhiato que no para de dar de qué hablar

Otro más y van

Este jueves, Nicolás Occhiato se robó la atención en La Voz Argentina con un error que rápidamente se viralizó. Mirá los detalles del momento.

Nicolás Occhiato protagonizó otro error en La Voz Argentina y las redes no lo perdonaron

Todo comenzó cuando el conductor presentó la batalla entre Danilo Morais y Jerónimo Romero del team Lali. "Van a hacer un hit que unió a Enrique Iglesias y a Juan Luis Guerra: 'Cuando me enamoró'...".

Inmediatamente, lo corrigieron al aire debido a un error en la pronunciación. Tanto Lali como La Sole aclararon que es "Cuando me enamoro" y ahí comenzó el debate.

"La cantó mal él", dijo Nico Occhiato para justificarse, a lo que Lali le respondió: "Ellos acentuaron donde quisieron." El momento causó risas entre los presentes y se sumó a la lista de deslices de Nico.

En cuanto a la batalla, Jerónimo fue quien se ganó su continuidad en el equipo, mientras que Danilo dejó el certamen entre aplausos y halagos.

