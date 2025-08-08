La Voz Argentina: el divertido error de Nico Occhiato que no para de dar de qué hablar

Este jueves, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el certamen que busca descubrir la mejor voz del país. En esta oportunidad,Nicolás Occhiato se robó todas las miradas al protagonizar un divertido error que rápidamente se viralizó en redes sociales.
Todo comenzó cuando el conductor presentó la batalla entre Danilo Morais y Jerónimo Romero del team Lali. "Van a hacer un hit que unió a Enrique Iglesias y a Juan Luis Guerra: 'Cuando me enamoró'...".
Inmediatamente, lo corrigieron al aire debido a un error en la pronunciación. Tanto Lali como La Sole aclararon que es "Cuando me enamoro" y ahí comenzó el debate.
"La cantó mal él": el divertido error de Nico Occhiato al decir el nombre de un tema
"La cantó mal él", dijo Nico Occhiato para justificarse, a lo que Lali le respondió: "Ellos acentuaron donde quisieron." El momento causó risas entre los presentes y se sumó a la lista de deslices de Nico.
En cuanto a la batalla, Jerónimo fue quien se ganó su continuidad en el equipo, mientras que Danilo dejó el certamen entre aplausos y halagos.