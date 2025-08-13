Medición local

El dato de julio que frenó la tendencia sobre el costo de vida en Mendoza

Tras dos meses de bajas, el indicador que mide la indigencia en la provincia volvió a subir y marcó un cambio en la curva de la canasta básica.

Una persona requiere en Mendoza 426 mil pesos para no ser indigente

Foto: NA
 Por Facundo La Rosa

En simultáneo con los índices que publica el INDEC, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de Mendoza dio a conocer el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que mide la línea de la pobreza, y de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mensura la indigencia; correspondientes al mes de julio de 2025.

La primera de ellas creció en los últimos 30 días un 1,87 por ciento, ubicándose hoy en los $1.037.379,17, que son los ingresos que requiere una familia tipo mendocina (una pareja con dos hijos menores) para no caer en la pobreza.

Es decir que el grupo familiar que no alcance ese nivel de ingresos, no llega a satisfacer sus necesidades comunes, representadas por el conjunto de bienes y servicios necesarios, según los hábitos de consumo de la población local.

CBT y CBA julio 2025 Mendoza
Pobreza e indigencia: la evoluci&oacute;n de la CBT y la CBA en la provincia de Mendoza.

En cuanto a la CBA, que representa al conjunto de bienes que satisfacen las necesidades nutricionales de las personas, en julio de este año se situó en los $426.905,01, que es lo que requiere una familia para no ser indigente (pobreza extrema). En este caso, el índice se situó un 3,13% por encima del mes anterior, rompiendo así con dos meses de decrecimiento consecutivo. Esto se debe a que el rubro "Alimentos y Bebidas" fue el que mayor inflación del mes en Mendoza, con un alza del 3,3%.

variación mensual julio 2025 mendoza
Alimentos y Bebidas, el rubro que m&aacute;s subi&oacute; en julio de 2025 en la provincia de Mendoza.

En comparación al mismo mes del año pasado, la CBT creció en Mendoza 24,01 por ciento; en tanto que la CBA registró una suba del 26,05%.

Cuánto necesitó una familia argentina para no ser pobre en julio de 2025

En el ámbito nacional, según las mediciones del INDEC, el costo de la canasta básica total subió 1,9% en junio. En términos interanuales el incremento fue del 27,6%, por debajo de la inflación general, que dio un 36,6% para el mismo período.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/1955711151423004725&partner=&hide_thread=false

De este modo, una familia compuesta por dos adultos y dos menores necesitó $1.149.352,91 para no caer en la pobreza durante el séptimo mes del año, a nivel país.

Respecto a la indigencia, medida por la canasta básica alimentaria, se ubicó en los $515.404,89, que es lo necesario para que una familia no caiga en la indigencia. El incremento mensual fue del 1,9 por ciento, alcanzando el 27% interanual.

