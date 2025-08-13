El dato de julio que frenó la tendencia sobre el costo de vida en Mendoza

En simultáneo con los índices que publica el INDEC, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de Mendoza dio a conocer el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que mide la línea de la pobreza , y de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mensura la indigencia ; correspondientes al mes de julio de 2025 .

La primera de ellas creció en los últimos 30 días un 1,87 por ciento , ubicándose hoy en los $1.037.379,17 , que son los ingresos que requiere una familia tipo mendocina (una pareja con dos hijos menores) para no caer en la pobreza .

Repercusiones Milei tras el dato de inflación: "Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia, por lejos"

Es decir que el grupo familiar que no alcance ese nivel de ingresos, no llega a satisfacer sus necesidades comunes , representadas por el conjunto de bienes y servicios necesarios, según los hábitos de consumo de la población local.

En cuanto a la CBA, que representa al conjunto de bienes que satisfacen las necesidades nutricionales de las personas , en julio de este año se situó en los $426.905,01 , que es lo que requiere una familia para no ser indigente (pobreza extrema). En este caso, el índice se situó un 3,13% por encima del mes anterior , rompiendo así con dos meses de decrecimiento consecutivo . Esto se debe a que el rubro "Alimentos y Bebidas" fue el que mayor inflación del mes en Mendoza , con un alza del 3,3%.

Pobreza e indigencia: la evolución de la CBT y la CBA en la provincia de Mendoza.

variación mensual julio 2025 mendoza Alimentos y Bebidas, el rubro que más subió en julio de 2025 en la provincia de Mendoza.

En comparación al mismo mes del año pasado, la CBT creció en Mendoza 24,01 por ciento; en tanto que la CBA registró una suba del 26,05%.

Cuánto necesitó una familia argentina para no ser pobre en julio de 2025

En el ámbito nacional, según las mediciones del INDEC, el costo de la canasta básica total subió 1,9% en junio. En términos interanuales el incremento fue del 27,6%, por debajo de la inflación general, que dio un 36,6% para el mismo período.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/1955711151423004725&partner=&hide_thread=false #DatoINDEC

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.149.352,91 para superar el umbral de pobreza en julio de 2025: 1,9% más que el mes previo y 27,6% interanual https://t.co/Fo9yvIRHUI pic.twitter.com/EVBt859YG6 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 13, 2025

De este modo, una familia compuesta por dos adultos y dos menores necesitó $1.149.352,91 para no caer en la pobreza durante el séptimo mes del año, a nivel país.

Respecto a la indigencia, medida por la canasta básica alimentaria, se ubicó en los $515.404,89, que es lo necesario para que una familia no caiga en la indigencia. El incremento mensual fue del 1,9 por ciento, alcanzando el 27% interanual.