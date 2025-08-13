Inflación y Precios: impacto moderado del dólar y proyecciones para agosto

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer que la inflación de julio de 2025 alcanzó el 1,9%, en línea con las proyecciones de los analistas privados y levemente por encima del 1,6% registrado en junio . El dato confirma que, pese a la reciente volatilidad cambiaria , el impacto sobre los precios al consumidor fue acotado.

La suba del dólar no tuvo un correlato inmediato sobre los precios debido a que gran parte de la corrección cambiaria ocurrió en los últimos días de julio , por lo que el impacto debería sentirse de lleno en agosto . No obstante, si se confirma la estabilidad cambiaria de los últimos días, sumado a una actividad económica estancada, un consumo en retroceso y a importaciones que moderan los ajustes de márgenes, es probable que el pase a precios sea menor que en otras depreciaciones .

El movimiento del tipo de cambio generó reacciones dispares entre los sectores económicos . Los supermercados fueron los primeros en actualizar listas de precios , seguidos por ramas industriales como la automotriz . Sin embargo, en varios casos las remarcaciones no se consolidaron, en un contexto de incertidumbre sobre la evolución cambiaria.

El ministro de Economía , Luis Caputo , se refirió al tema en una transmisión por la plataforma Carajo , donde instó a los empresarios a “cambiar el chip” y evitar trasladar de manera automática las fluctuaciones del dólar a los precios. “Venimos de muchos años de una macroeconomía desordenada, con déficit financiado con emisión , lo que derivaba en depreciaciones y, en consecuencia, en inflación . Es necesario acostumbrarse a que no toda volatilidad cambiaria implica aumentos de precios”, confirmando que, a pesar de los discursos, la inflación no es un fenómeno exclusivamente monetario .

image La inflación se ubicó en 1.9% aumentando por segundo mes consecutivo

Proyecciones del Banco Central y expectativas inflacionarias

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que reúne estimaciones de 31 consultoras, centros de investigación y 10 entidades financieras, había ubicado la inflación de julio en el 1,8% , un decima por debajo de lo informado por el INDEC. Según el relevamiento, el índice se mantendría por debajo del 2% mensual hasta fin de año: entre agosto y octubre se ubicaría en 1,7%, bajaría a 1,5% en noviembre, para luego cerrar diciembre en 1,7%.

La inflación núcleo -que excluye precios regulados y estacionales- se estimó también en 1,8% para julio (finalmente según el INDEC fue de 1.5) y agosto, con una baja a 1,7% hacia fin de año y 1,5% en enero de 2026. De este modo, el objetivo oficial de perforar el 1% mensual quedaría relegado para el próximo año.

En materia cambiaria, las proyecciones del REM ubicaron el tipo de cambio promedio de agosto en $1.315 por dólar, mientras que el grupo de consultoras con mayor precisión histórica estimó un promedio de $1.304. Para diciembre, la expectativa es de $1.405, lo que implicaría una variación interanual del 37,6%.

Inflación: Primeras señales de agosto

La primera semana de agosto trajo indicios de una aceleración inflacionaria. Según LCG, los alimentos subieron 2% en ese período, revirtiendo la tendencia descendente de las cuatro semanas previas. Estimaciones preliminares ubican la inflación de agosto en torno al 2%, aunque el número final dependerá de la evolución del tipo de cambio y de la capacidad del Gobierno para contener remarcaciones.

En este escenario, el desempeño de la inflación en el segundo semestre dependerá de factores clave: la estabilidad cambiaria, el nivel de actividad y el comportamiento de las importaciones. Mientras tanto, los precios continúan en una meseta cercana al 2% mensual, un piso que la política económica aún no logra perforar.