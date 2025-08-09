Por qué para Milei la suba del dólar no genera inflación y la emisión es la principal causa

El presidente se expresó en las redes el día después de la cadena nacional

El presidente Javier Milei publicó un extenso análisis monetario en la red social X , donde expuso su visión sobre la relación entre el dólar y la inflación en Argentina , el día después de hablar por cadena nacional también sobre cuestiones económicas/fiscales .

En el texto, Milei insiste en que el reciente aumento del dólar no tendrá un efecto directo en los precios , y que la verdadera causa de la inflación es el exceso de emisión monetaria .

En su escrito titulado “Aspectos esenciales del análisis monetario” , Milei critica duramente a los economistas que, según él, erraron sus pronósticos desde antes del cambio de gobierno .

ASPECTOS ESENCIALES DEL ANÁLISIS MONETARIO Por el Presidente Javier Gerardo Milei. 1. Introducción Desde mediados de abril, momento en que se liberó el mercado de cambios, el debate monetario en Argentina se ha basado sobre cuál debería ser el comportamiento del dólar y el…

Para el mandatario, la idea de que la suba del dólar se traslada automáticamente a los precios —conocida como el efecto “passthrough”— es una “falacia basada en un desconocimiento profundo de la teoría monetaria” .

El presidente explica que el dinero es un bien de intercambio indirecto y que la demanda de dinero está relacionada con la demanda total de bienes y servicios de la economía. Por eso, señala, la inflación siempre es un fenómeno monetario, provocado por un desequilibrio entre la cantidad de dinero y la demanda real.

Javier Milei, cadena nacional, vetos 08-08-2025 Javier Milei volvió a hablar de economía, tras haber encabezado una cadena nacional el viernes. Foto: Prensa Presidencia

Javier Milei, el efecto Hume-Cantillon y la dinámica de precios

Milei introduce el concepto del efecto Hume-Cantillon, que describe cómo los precios no suben simultáneamente en la economía y cómo los actores que reciben primero el dinero nuevo tienen ventajas sobre los que lo reciben más tarde.

Según el mandatario, este fenómeno explica por qué el tipo de cambio reacciona antes que los precios internos, pero no es el factor que genera la inflación.

El texto enfatiza que para controlar la inflación es fundamental que el Banco Central no convalide monetariamente los aumentos de precios relativos y mantenga una política de equilibrio fiscal y superávits que evite la emisión excesiva de dinero.

buenos aires, caba, banco central.jpg Foto: Yemel Fil

Crítica al déficit fiscal y cierre con llamado político

Finalmente, Milei lanza una crítica contundente a la “casta política” y su "hábito del déficit fiscal", que en su opinión llevó a una crisis inflacionaria severa, la pérdida de varias monedas nacionales y la eliminación de ceros en la moneda actual.

"Por el bien de los argentinos deseo que asimilen la lección. Que Dios bendiga a los argentinos. Y que las Fuerzas del Cielo nos acompañen”, concluyó.