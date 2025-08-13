La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló 36,6% en los últimos doce meses

La inflación de julio fue del 1,9% , informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este miércoles. El anuncio se da en un contexto marcado por la suba del dólar oficial , aunque los analistas señalan que el incremento de la divisa todavía no se trasladó de manera inmediata a los precios.

De esta forma, el costo de vida se ubicó por debajo del 2% por tercer mes consecutivo, lo cual era uno de los objetivos del gobierno en el año electoral.

En los primeros siete meses del año los precios subieron un 17,3 por ciento promedio, de acuerdo con la medición que realiza el organismo oficial de estadística.

En el séptimo mes del año la división de mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura, con un 4,8%; seguida de Transporte, que subió un 2,8%, por alzas en transporte público y funcionamiento de equipos de transporte personal.

Por su parte, el rubro Restaurantes y Hoteles registró una suba de 2,8%, Comunicación aumentó un 2,3%. Bienes y servicios varios un 2,1%, y Educación un 1,9%.

La división con mayor incidencia fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un aumento de 1,9% por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres, Carnes y derivados y Pan y cereales en las regiones GBA, Pampeana, Noreste, Noroeste y Cuyo. En cambio, en Patagonia la mayor incidencia se registró en Transporte (2,8%).

Asimismo, equipamiento y mantenimiento del hogar tuvo un incremento del 1,5%, Vivienda, agua, electricidad y gas y otros combustibles un 1,5%; Salud un 1,1%. Las dos divisiones con las menores variaciones de julio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,9%).