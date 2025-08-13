según el indec

La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló 36,6% en los últimos doce meses

La inflación volvió a subir por segundo mes consecutivo, luego de que marcara 1,5 en mayo y 1,6 en junio.

La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló 36,6% en los últimos doce meses

La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló 36,6% en los últimos doce meses

Foto: Cristian Lozano

De esta forma, el costo de vida se ubicó por debajo del 2% por tercer mes consecutivo, lo cual era uno de los objetivos del gobierno en el año electoral.

Lee además
El INDEC dará a conocer la inflación en un mes marcado por la suba del dólar y el bajo consumo
HOY EN LA TARDE

El INDEC dará a conocer la inflación en un mes marcado por la suba del dólar y el bajo consumo
Mayor uso de la tarjeta de crédito para la compra de alimentos.
Informe del CEPA

"Por primera vez la comida se compra con tarjeta de crédito": crece la tensión entre precios y salarios

En los primeros siete meses del año los precios subieron un 17,3 por ciento promedio, de acuerdo con la medición que realiza el organismo oficial de estadística.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/INDECArgentina/status/1955705977975517640&partner=&hide_thread=false

Cuáles fueron los rubros que tuvieron más inflación

En el séptimo mes del año la división de mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura, con un 4,8%; seguida de Transporte, que subió un 2,8%, por alzas en transporte público y funcionamiento de equipos de transporte personal.

Por su parte, el rubro Restaurantes y Hoteles registró una suba de 2,8%, Comunicación aumentó un 2,3%. Bienes y servicios varios un 2,1%, y Educación un 1,9%.

La división con mayor incidencia fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un aumento de 1,9% por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres, Carnes y derivados y Pan y cereales en las regiones GBA, Pampeana, Noreste, Noroeste y Cuyo. En cambio, en Patagonia la mayor incidencia se registró en Transporte (2,8%).

Asimismo, equipamiento y mantenimiento del hogar tuvo un incremento del 1,5%, Vivienda, agua, electricidad y gas y otros combustibles un 1,5%; Salud un 1,1%. Las dos divisiones con las menores variaciones de julio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,9%).

Temas
Seguí leyendo

Primera semana de agosto: qué productos lideraron las subas tras el salto del dólar

Por qué para Milei la suba del dólar no genera inflación y la emisión es la principal causa

Las dos medidas de Milei para blindar el equilibrio fiscal

Paz, pan y trabajo... pero los salarios caen frente a la inflación

CABA sigue con la inflación en alza: de cuánto fue en julio y cómo impactó en cada rubro

El INDEC renueva el IPC y así cambiará la medición de la inflación en Argentina

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 13 de agosto de 2025

El Gobierno de Mendoza licita un seguro agrícola para eventos climáticos catastróficos

LO QUE SE LEE AHORA
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este miercoles 13 de agosto de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 13 de agosto de 2025

Las Más Leídas

Quién es Zoe Gotusso, la cantante que acompaña a Lali en La Voz Argentina
Música y TV

Quién es Zoe Gotusso, la cantante que acompaña a Lali en La Voz Argentina

El desagradable momento que vivió Cazzu con Luck Ra que generó rechazo en La Voz Argentina video
Qué incómodo

El desagradable momento que vivió Cazzu con Luck Ra que generó rechazo en La Voz Argentina

Violento choque entre un móvil policial y un auto con una familia a bordo en San Rafael
Iba sin sirenas

Violento choque entre un móvil policial y un auto con una familia a bordo en San Rafael

Confirmaron el juicio por jurado por un femicidio que conmocionó a Mendoza
La defensa agotó todas las instancias

Confirmaron el juicio por jurado por un femicidio que conmocionó a Mendoza

Una de cal y otra de arena para el PRO en Mendoza
Elecciones 2025

El "limbo" en el que quedó el PRO en Mendoza tras el aval y rechazo a integrar un frente

Te Puede Interesar

La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló 36,6% en los últimos doce meses
según el indec

La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló 36,6% en los últimos doce meses

Por Sitio Andino Economía
La justicia de General Alvear lidera una causa por abuso sexual infantil que puede destapar otros delitos. 
hay un imputado

Abuso sexual infantil: detalles de la causa a un docente que causa conmoción en General Alvear

Por Pablo Segura
Los cambios que se vienen para las Residencias Médicas no tendrán gran impacto en Mendoza.
Salud

El cambio histórico que Nación dispuso para el examen de las Residencias Médicas: el impacto en Mendoza

Por Natalia Mantineo