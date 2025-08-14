Atención mendocinos

Cómo trabajarán los comercios del centro este viernes 15 de agosto

Desde la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys), comunicaron cómo atenderán el viernes no laborable.

Foto: Cristian Lozano
 Por Celeste Funes

Este viernes 15 fue declarado día no laborable con fines turísticos. Es que, el domingo 17, se cumplen 175 años del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, que coincide con los festejos por el Día del Niño en Argentina. Esta fecha es una de las más importantes para el comercio de Mendoza, ya que una gran cantidad de personas se movilizan para conseguir el regalo ideal para los más chicos.

En un año signado por las bajas ventas, los locales definieron cómo trabajarán este fin de semana. Según comunicaron desde la Cámara empresaria de comercio, industria, turismo y servicios de la Ciudad de Mendoza( Cecitys), este viernes 15 de agosto los comercios han decidido abrir. "Será día no laborable para el sector público. Por lo tanto, el día viernes se trabajará con normalidad en el sector", afirmaron.

5 de Agosto de 2025, centro comercios de ciudad, juguetería, juguetes, día de la niñez, día del niño

Por otro lado, tras recibir consultas sobre la posibilidad de que haya un feriado trasladable el lunes 18, aclararon que esa medida aplica "únicamente para tres localidades de la provincia de Buenos Aires, por lo tanto, se trabajará con normalidad".

Día del Niño: ventas lentas y un cambio de tendencia que desplaza a los juguetes

El próximo domingo 17 de agosto se celebra el Día del Niño en Argentina y los comerciantes mendocinos ya tienen un panorama definido de la edición 2025. De acuerdo con lo informado a Sitio Andino, las ventas vienen lentas y con una "sorpresa" en los hábitos de consumo respecto a años anteriores.

Según contó Gustavo Fernández, de la Cámara de Jugueterías y Librerías de Mendoza, los tradicionales regalos como juguetes están cediendo terreno frente a otras opciones.

5 de Agosto de 2025, centro comercios de ciudad, juguetería, juguetes, día de la niñez, día del niño
Día del Niño: la ropa se impone como regalo

Frente a este estancamiento en la venta de juguetes para una de las fechas claves para el sector como es el Día del Niño, Fernández señaló que, "a diferencias de años anteriores, esta vez se ha notado un marcado crecimiento en la venta de indumentaria como regalo para los más chicos".

Esta tendencia, aunque atípica para la fecha, se ve respaldada por un informe nacional de la consultora Focus Market, que reveló que uno de cada tres regalos para esta celebración será ropa. El estudio, basado en el análisis de 3000 casos, muestra un cambio en las prioridades de compra de los argentinos.

