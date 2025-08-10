Caída histórica

El kiosco barrial se apaga: cierran 44 comercios por día y ya quedan menos de 100.000

En un año cerraron decenas de miles de kioscos en Argentina. La recesión, la competencia y la caída en ventas amenazan un símbolo de la vida barrial.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Economía

En apenas un año, 16.000 kioscos cerraron a nivel nacional, dejando al país con menos de 100.000 comercios de este tipo. El sector enfrenta su peor crisis en décadas, de acuerdo con el vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), Ernesto Acuña.

Causas de la caída

La recesión económica, la falta de regulación de grandes cadenas y la venta de productos tradicionalmente exclusivos de kioscos en otros comercios fueron señaladas como las principales causas de esta crisis que amenaza con extinguir un ícono de la cultura barrial.

Acuña describió un panorama desolador para el sector, destacando que la recesión económica impactó fuertemente en el poder adquisitivo de los consumidores. "El kiosco es como la postal de una ciudad, de un pueblo, pero están cerrando por varias razones. La principal es la recesiónque se está viviendo desde hace tiempo", afirmó en diálogo con Radio Rivadavia.

almacen despensa de barrio.jpg

Competencia y cambios en el mercado

A esto se sumó la proliferación de cadenas de kioscos no reguladas, que compiten directamente con los comercios tradicionales. "No están reguladas. Además, productos que antes se encontraban solo en un kiosco, hoy los ves en farmacias con golosinas, supermercados chinos con cigarrillos o verdulerías con heladeras que venden bebidas", explicó.

El vicepresidente de UKRA detalló que, según datos obtenidos en reuniones con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el número de kioscos activos cayó de 112.000 a 96.000 en un año. "Preguntamos cuántas razones sociales de kioscos activas había y nos dijeron que éramos 96.000. Por primera vez somos menos de 100.000 kioscos", señaló Acuña, confirmando que 16.000 comercios cerraron en apenas doce meses.

Ventas en caída, costos en alza e incertidumbre económica

La caída en las ventas fue otro factor crítico. Acuña reportó una disminución del 40% en los últimos dos años, con una baja del 30% al 35% en bebidas durante el verano. "Se vende menos, mucho menos. No hay plata. La gente se pasa a segundas marcas, compra cigarrillos más baratos", indicó.

Kiosco kioscos consumo ventas golosinas productos sin IVA

También destacó que los costos operativos, como alquileres y sueldos, varían según la ubicación de cada kiosco, lo que complica aún más la rentabilidad. "Un alfajor triple promedio está en 1.500 pesos, pero en algunos lugares, por alquileres más caros o empleados, los costos suben", agregó.

Consultado sobre el impacto de la suba del dólar, Acuña desestimó las afirmaciones de que no afectó los precios. "Pasa lo mismo que cada vez que hay una elección. En el segundo semestre, se viene una disparada de precios. Esté quien esté, con cualquier color político, siempre hay especulación, el dólar se dispara y los precios aumentan", cerró, reflejando la inestabilidad económica que golpea al sector. Fuente: NA.

