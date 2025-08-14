Quini 6: cuánto ganó y de qué lugar es el único millonario del sorteo

El sorteo 3295 del Quini 6 , realizado el miércoles 13 de agosto , dejó un nuevo millonario en Argentina tras acertar seis números en la modalidad " Siempre Sale ". Te contamos de dónde es , cuál fue el premio oficial que se llevó y los resultados finales de este juego, que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El sorteo del Quini 6 se realizó a las 21:15 horas y puso en juego un pozo acumulado superior a los $3.400 millones . En paralelo, las quinielas registraron cerca de 1.200.000 apuestas en todo el país, reflejando el gran interés que despierta este juego de azar.

A qué números jugó el nuevo millonario de Argentina

En la modalidad "Siempre Sale" , un único apostador logró acertar los seis números sorteados ( 08 - 09 - 12 - 17 - 35 - 36 ) y se llevó un premio de $209.397.636 , convirtiéndose así en el nuevo millonario de la Argentina.

Según informó la Lotería, el ganador realizó su jugada en la localidad de Tartagal , ubicada en la provincia de Santa Fe .

Quini 6: resultados del sorteo del miércoles 13 de agosto

Tradicional

16 - 18 - 20 - 22 - 28 - 31

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $1.189.812.632 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 26 ganadores, que se llevarán $ 898.962,23 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 1.670 ganadores, que se llevarán $4.198,75 cada uno.

La Segunda

01 - 02 - 17 - 23 - 33 - 43

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $1.504.169.226 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 36 ganadores, que se llevarán $ 649.250,50 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 1.713 ganadores, que se llevarán $4.093,35 cada uno.

Revancha

03 - 11 - 12 - 29 - 39 - 40

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $400.000.000 para el próximo sorteo.

Siempre sale

08 - 09 - 12 - 17 - 35 - 36

Hubo 1 ganadores con 5 aciertos, que embolsaron un pozo de $209.397.636

Pozo extra

Hubo 2.224 ganadores con 6 aciertos, que se llevaron $47.212,23.

Quini 6.jpg Argentina tiene nuevo millonario, gracias al Quini 6

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15 horas. Estos sorteos son transmitidos por Canal 13 de Santa Fe y Crónica TV a nivel nacional.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

En el sorteo tradicional , en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.

, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes. En la Revancha se extraen 6 bolillas.

se extraen 6 bolillas. En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

¿Qué representa el Pozo Extra?

Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.