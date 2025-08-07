Quini 6: cómo fue el sorteo Siempre Sale que creó nuevos millonarios

El sorteo 3293 del Quini 6 , realizado el miércoles 6 de agosto , dejó nuevos millonarios en Argentina tras acertar cinco números en la modalidad " Siempre Sale ". Te contamos cuál fue el premio oficial que se llevaron y los resultados finales de este juego, que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El sorteo se realizó a las 21:15 horas y puso en juego un pozo superior a los $8.500.000.000 . Paralelamente, las quinielas registraron aproximadamente 1.200.000 apuestas en todo el país.

A qué números jugaron los nuevos millonarios de Argentina

Un total de 86 afortunados lograron acertar los cinco números de la modalidad " Siempre Sale " ( 41 - 45 - 32 - 04 -11 - 27 ) y se llevaron un premio de $2.464.796,09 , convirtiéndose en los nuevos millonarios de Argentina .

32 - 18 - 26 - 29 - 42 - 00

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $803.307.859 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 30 ganadores, que se llevarán $ 787.436,40 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 1.286 ganadores, que se llevarán $ 5.510,83 cada uno.

La Segunda

25 - 38 - 07 - 27 - 45 - 22

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $1.117.664.453 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 20 ganadores, que se llevarán $1.181.154,60 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 1.658 ganadores, que se llevarán $4.274,38 cada uno.

Revancha

44 - 34 - 33 - 24 - 40 - 16

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $ 1.681.471.181 para el próximo sorteo.

Siempre sale

41 - 45 - 32 - 04 -11 - 27

Hubo 86 ganadores con 5 aciertos, que embolsaron un pozo de $ 2.464.796,09 cada uno

Pozo extra

32 - 18 - 26 - 29 - 42 - 00 - 25 - 38 - 07- 27 - 45 - 22 - 44 - 34 - 33 - 24 - 40 - 16

Hubo 1.342 ganadores con 6 aciertos, que se llevaron $ 78.241,43.

Quini 6 (2).jpg Argentina tiene nuevos millonarios, gracias al Quini 6

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15 horas. Estos sorteos son transmitidos por Canal 13 de Santa Fe y Crónica TV a nivel nacional.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

En el sorteo tradicional , en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.

, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes. En la Revancha se extraen 6 bolillas.

se extraen 6 bolillas. En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

¿Qué representa el Pozo Extra?

Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.