Godoy Cruz visita el Mineiro en la Sudamericana: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba choca contra el Galo por los octavos ida de la Conmebol Sudamericana. Mirá los detalles del duelo.

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba quiere ser protagonista.

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba quiere ser protagonista.

Foto: Prensa Club Godoy Cruz

El encuentro, que se disputará en el Arena MRV de Belo Horizonte, comenzará a las 19 y se podrá ver a través de ESPN y Disney +. El árbitro será el venezolano Alex Herrera, mientras que en el VAR estará el ecuatoriano Carlos Orbe.

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba quiere ser protagonista.
Godoy Cruz visita el Mineiro en la Sudamericana: todo lo que hay que saber
Independiente Rivadavia perdió ante Estudiantes y Godoy Cruz fue derrotado por Gimnasia.  
mala jornada

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, golpeados en la fecha 4 del Clausura ¿Qué se viene para ambos?

Cómo llegan el Tomba y su rival

Godoy Cruz, que es dirigido por Walter Ribonetto, se clasificó a esta instancia luego de su gran participación en la fase de grupos, donde terminó primero incluso por encima de un peso pesado como Gremio de Brasil, que terminó eliminado por Alianza Lima en los playoffs.

Sin embargo, el Tomba tendrá que mejorar mucho con respecto a sus actuaciones en el Torneo Clausura, donde solo cosechó tres empates y una derrota.

Atlético Mineiro, por su parte, avanzó con lo justo en la fase de grupos, ya que finalizó segundo en su zona por debajo de Cienciano de Perú y con solo un punto más que Caracas de Venezuela.

Ya en los playoffs, el conjunto brasilero tuvo que sufrir muchísimo para eliminar por penales a Atlético Bucaramanga de Colombia.

Dónde ver al Tomba

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

La síntesis del Tomba

Los resultados de la Conmebol Sudamericana

