Godoy Cruz visita el Mineiro en la Sudamericana: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba visitará este jueves a Atlético Mineiro de Brasil , por la ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana , con el objetivo de dar la sorpresa y volver de tierras cariocas con un buen resultado.

El encuentro, que se disputará en el Arena MRV de Belo Horizonte , comenzará a las 19 y se podrá ver a través de ESPN y Disney + . El árbitro será el venezolano Alex Herrera , mientras que en el VAR estará el ecuatoriano Carlos Orbe .

Godoy Cruz , que es dirigido por Walter Ribonetto , se clasificó a esta instancia luego de su gran participación en la fase de grupos , donde terminó primero incluso por encima de un peso pesado como Gremio de Brasil , que terminó eliminado por Alianza Lima en los playoffs.

Sin embargo, el Tomba tendrá que mejorar mucho con respecto a sus actuaciones en el Torneo Clausura , donde solo cosechó tres empates y una derrota .

Atlético Mineiro, por su parte, avanzó con lo justo en la fase de grupos, ya que finalizó segundo en su zona por debajo de Cienciano de Perú y con solo un punto más que Caracas de Venezuela.

Ya en los playoffs, el conjunto brasilero tuvo que sufrir muchísimo para eliminar por penales a Atlético Bucaramanga de Colombia.

Dónde ver al Tomba

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

La síntesis del Tomba

