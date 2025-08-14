De acuerdo al INDEC, cómo variaron los salarios frente a la inflación en los últimos meses

La situación nacional está marcada por múltiples variables que impactan directamente en el poder adquisitivo : el consumo se retrae, el dólar muestra una tendencia al alza y el empleo informal sigue en aumento . En este escenario, un nuevo informe del INDEC sobre el Índice de Salarios correspondiente a junio de 2025 cobra relevancia para analizar la capacidad real de los ingresos familiares frente al costo de vida.

según el indec La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló 36,6% en los últimos doce meses

De acuerdo al informe, el índice de salarios aumentó en junio un 3% mensual y un 60,7% interanual. También indicó un aumento del 20,7% con respecto a diciembre de 2024.

En esta línea, aseguraron que el crecimiento mensual “se debe a subas de 1,7% en el sector privado registrado, 1,3% en el sector público y 8,9% en el sector privado no registrado”.

Embed #DatoINDEC

El índice de salarios subió 3% en junio de 2025 respecto de mayo y 60,7% interanual: 1,7% mensual en el sector privado registrado; 1,3% en el público; y 8,9% en el no registrado https://t.co/IO9Mrrm5qp pic.twitter.com/BA7ZQw3DFo — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 13, 2025

Por su parte, la variación interanual fue del 60,7% “como consecuencia de los incrementos de 45,4% en el sector privado registrado, 47,4% en el sector público y 166,3% en el sector privado no registrado”.

La recuperación va por detrás de la inflación

Ahora bien, esta recuperación continúa estando por detrás de la inflación acumulada a lo largo del año. Mientras que el índice de precios al consumidor (IPC) alcanzó el 15,01% en lo que va del 2025, los salarios se recuperaron un 14,6%.

image De acuerdo al INDEC, cómo variaron los salarios frente a la inflación en los últimos meses

Cuánto necesita una familia para ser considerada clase media

De acuerdo a un informe de Miguer, una familia argentina necesita para ser considerada clase media (desde clase media vulnerable hasta clase media típica) un rango de ingresos que va desde $1.120.600 a $3.122.836.

Si bien la recuperación salarial casi empata a la inflación, la pregunta central es: ¿Alcanzan los salarios para cubrir gastos de vivienda, alimentación, indumentaria, salud, cultura y educación?