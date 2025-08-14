De acuerdo al INDEC, cómo variaron los salarios frente a la inflación en los últimos meses

INFORME

El índice de salarios mostró señales de recuperación aunque el consumo no termina de despuntar. Qué reveló el informe del INDEC.

La situación nacional está marcada por múltiples variables que impactan directamente en el poder adquisitivo: el consumo se retrae, el dólar muestra una tendencia al alza y el empleo informal sigue en aumento. En este escenario, un nuevo informe del INDEC sobre el Índice de Salarios correspondiente a junio de 2025 cobra relevancia para analizar la capacidad real de los ingresos familiares frente al costo de vida.

Cuál es el índice de salario de los trabajadores argentinos

De acuerdo al informe, el índice de salarios aumentó en junio un 3% mensual y un 60,7% interanual. También indicó un aumento del 20,7% con respecto a diciembre de 2024.

En esta línea, aseguraron que el crecimiento mensual “se debe a subas de 1,7% en el sector privado registrado, 1,3% en el sector público y 8,9% en el sector privado no registrado”.

Por su parte, la variación interanual fue del 60,7% “como consecuencia de los incrementos de 45,4% en el sector privado registrado, 47,4% en el sector público y 166,3% en el sector privado no registrado”.

La recuperación va por detrás de la inflación

Ahora bien, esta recuperación continúa estando por detrás de la inflación acumulada a lo largo del año. Mientras que el índice de precios al consumidor (IPC) alcanzó el 15,01% en lo que va del 2025, los salarios se recuperaron un 14,6%.

Cuánto necesita una familia para ser considerada clase media

De acuerdo a un informe de Miguer, una familia argentina necesita para ser considerada clase media (desde clase media vulnerable hasta clase media típica) un rango de ingresos que va desde $1.120.600 a $3.122.836.

Si bien la recuperación salarial casi empata a la inflación, la pregunta central es: ¿Alcanzan los salarios para cubrir gastos de vivienda, alimentación, indumentaria, salud, cultura y educación?

