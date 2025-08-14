La situación nacional está marcada por múltiples variables que impactan directamente en el poder adquisitivo: el consumo se retrae, el dólar muestra una tendencia al alza y el empleo informal sigue en aumento. En este escenario, un nuevo informe del INDEC sobre el Índice de Salarios correspondiente a junio de 2025 cobra relevancia para analizar la capacidad real de los ingresos familiares frente al costo de vida.
Por su parte, la variación interanual fue del 60,7% “como consecuencia de los incrementos de 45,4% en el sector privado registrado, 47,4% en el sector público y 166,3% en el sector privado no registrado”.
La recuperación va por detrás de la inflación
Ahora bien, esta recuperación continúa estando por detrás de la inflación acumulada a lo largo del año. Mientras que el índice de precios al consumidor (IPC) alcanzó el 15,01% en lo que va del 2025, los salarios se recuperaron un 14,6%.
image
De acuerdo al INDEC, cómo variaron los salarios frente a la inflación en los últimos meses
