ARCA elimina trabas burocráticas que flexibilizan el proceso de exportación aérea

Mediante la Resolución General N° 5745/25, el organismo eliminó la obligatoriedad del cruce informático entre el Sistema Informático Malvina (SIM) y el Manifiesto de Exportación (MANE) para exportaciones aéreas. Esta medida permitirá acortar tiempos y simplificar la operatoria de los exportadores.

La nueva normativa busca optimizar los controles previos y eliminar trabas innecesarias, con un impacto particular en el sector agroindustrial y en los envíos bajo régimen de consignación.

Fin de las autoliquidaciones obligatorias Hasta ahora, las operaciones realizadas bajo el Régimen de Envíos en Consignación y las exportaciones de cueros estaban sujetas a autoliquidaciones obligatorias de derechos de exportación. Con la entrada en vigencia de esta resolución, dicho requisito queda eliminado, en línea con lo establecido por la Resolución N° 727/2025 del Ministerio de Economía.

Liquidación automática de beneficios A partir de ahora, los reintegros y derechos de exportación se liquidarán automáticamente a través del SIM, siempre que se cumplan ciertos requisitos operativos y documentales, tales como: Estar habilitado como exportador y no registrar embargos;

Tener asentado el cumplimiento de la operación en el sistema;

Presentar la factura comercial y los documentos exigidos;

Contar con un CBU declarado y vigente;

Haber abonado los derechos de exportación, si correspondiera;

Tener la conformidad del Banco Central (BCRA) para la liquidación de divisas, cuando aplique. Según ARCA, esta modificación representa un avance significativo, ya que reemplaza un proceso que anteriormente requería múltiples controles manuales y verificaciones previas al pago/ Ámbito Financiero