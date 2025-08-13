La inflación de Mendoza igualó a la nacional y acumula 15,3% este año Foto: Cristian Lozano

El segmento que más aumentó fue el de "Alimentos y bebidas" con 3,3%; en segundo lugar lo ocupó el de "Vivienda y servicios básicos" con 2,6%, mientras que en el tercer puesto se ubicó "Esparcimiento" con 2,3%.

1755103753_IPC JULIO 2025 Los detalles de la inflación en Mendoza Uno de los aspectos llamativos del nuevo reporte de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas es que la indumentaria bajó sus precios un 0,8% en Mendoza.

A su vez, la inflación de julio implica un incremento, dado que en junio el IPC había sido de 1,1%, mientras que en mayo fue de 1,7%. Los meses que tuvieron mayor incremento de precios en 2025 fueron marzo y abril, con 3,1%.