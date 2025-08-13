Milei celebró el dato de inflación y elogió a Caputo: "el mejor ministro de Economía de la historia, por lejos"

El presidente Javier Milei destacó este miércoles el dato de inflación de julio, que se ubicó en 1,9% , y ponderó que la inflación núcleo —que excluye precios regulados y estacionales— fue de 1,5% .

“ Luis Caputo, muchas gracias por ser el mejor ministro de Economía de la historia por lejos ”, publicó Milei en sus redes sociales, junto a una placa con las variaciones porcentuales por bienes y servicios. Allí resaltó que los bienes subieron 1,4% y sumó: “ Mucho efecto estacional... y el resto, el pase de factura de la resaKa kuka ”.

Por su parte, el ministro de Economía también celebró la cifra y dejó algunas estadísticas:

Según Caputo, la media móvil de tres meses de la inflación general se ubicó por debajo de 1,7%, el registro más bajo desde noviembre de 2017.

El dato de julio, sostuvo, marca un cambio de etapa respecto a los niveles de inflación heredados y refuerza el objetivo oficial de llegar al 2026 con una economía “ordenada y previsible”.

Ministros del gobierno nacional celebraron el dato de inflación de julio

Una vez conocida la variación de precios mensual, todos los ministros del gabinete nacional salieron a manifestarse en conjunto por redes sociales.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, remarcó: “Tres meses seguidos con inflación debajo del 2%. No pasaba desde 2017. De la desastrosa economía kirchnerista y la hiperinflación, al orden y la previsibilidad. Este es el rumbo que lidera el Presidente: hacia un país normal donde cada argentino pueda progresar sin pensar tanto en la economía”.

En tanto que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger afirmó: “Muy buen dato de inflación, con una núcleo de 1,5% que hace años que no se veía. Felicitaciones Ministro Caputo y Presidente Milei. ¡Viva la Libertad Carajo!”.

El ministro de Defensa, el mendocino Luis Petri, sumó: “Las bases y puntos de partida son sin inflación, con superávit, con seguridad, con orden, sin cepo y con más libertad. De esto se tratan las próximas elecciones: del país que estamos construyendo juntos y del país decadente que dejamos atrás para siempre”.