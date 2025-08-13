Repercusiones

Milei celebró el dato de inflación y elogió a Caputo: "el mejor ministro de Economía de la historia, por lejos"

Con 1,9% de inflación general y 1,5% núcleo, el presidente y funcionarios de su gobierno valoraron los índices. La reacción del oficialismo.

El presidente volvió a elogiar la labor del ministro de Economía

Foto: @JMilei en X

Luis Caputo, muchas gracias por ser el mejor ministro de Economía de la historia por lejos”, publicó Milei en sus redes sociales, junto a una placa con las variaciones porcentuales por bienes y servicios. Allí resaltó que los bienes subieron 1,4% y sumó: “Mucho efecto estacional... y el resto, el pase de factura de la resaKa kuka”.

Javier Milei cenó con diputados aliados en Olivos para blindar los vetos a jubilados y discapacidad.
Pelea en el Congreso

Javier Milei cenó con diputados aliados en Olivos para blindar los vetos a jubilados y discapacidad
El Congreso avanza con la investigación sobre Javier y Karina Milei video
Congreso nacional

Investigación cripto $Libra: otra movida de la oposición en el Congreso incomoda a Milei
El mensaje de Luis Caputo sobre el dato de inflación de julio

Por su parte, el ministro de Economía también celebró la cifra y dejó algunas estadísticas:

  • El IPC Nacional registró una variación de 1,9%, por tercer mes consecutivo por debajo del 2% mensual.
  • La inflación núcleo de 1,5% fue la más baja desde enero de 2018.
  • Las categorías estacionales subieron 4,1% y los regulados 2,3%.
  • En términos interanuales, el IPC Nacional creció 36,6%, acumulando 15 meses de desaceleración.
  • La variación interanual de estacionales fue de 14,6%, con Prendas de Vestir y Calzado cayendo -0,9% mensual.
  • La inflación acumulada en 2025 es de 17,3%, la más baja para este período desde 2020.
Según Caputo, la media móvil de tres meses de la inflación general se ubicó por debajo de 1,7%, el registro más bajo desde noviembre de 2017.

El dato de julio, sostuvo, marca un cambio de etapa respecto a los niveles de inflación heredados y refuerza el objetivo oficial de llegar al 2026 con una economía “ordenada y previsible”.

Ministros del gobierno nacional celebraron el dato de inflación de julio

Una vez conocida la variación de precios mensual, todos los ministros del gabinete nacional salieron a manifestarse en conjunto por redes sociales.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, remarcó: “Tres meses seguidos con inflación debajo del 2%. No pasaba desde 2017. De la desastrosa economía kirchnerista y la hiperinflación, al orden y la previsibilidad. Este es el rumbo que lidera el Presidente: hacia un país normal donde cada argentino pueda progresar sin pensar tanto en la economía”.

En tanto que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger afirmó: “Muy buen dato de inflación, con una núcleo de 1,5% que hace años que no se veía. Felicitaciones Ministro Caputo y Presidente Milei. ¡Viva la Libertad Carajo!”.

El ministro de Defensa, el mendocino Luis Petri, sumó: “Las bases y puntos de partida son sin inflación, con superávit, con seguridad, con orden, sin cepo y con más libertad. De esto se tratan las próximas elecciones: del país que estamos construyendo juntos y del país decadente que dejamos atrás para siempre”.

