Milei celebró el dato de inflación y elogió a Caputo: "el mejor ministro de Economía de la historia, por lejos"

El presidente Javier Milei destacó este miércoles el dato de inflación de julio, que se ubicó en 1,9%, y ponderó que la inflación núcleo —que excluye precios regulados y estacionales— fue de 1,5%.
Con 1,9% de inflación general y 1,5% núcleo, el presidente y funcionarios de su gobierno valoraron los índices. La reacción del oficialismo.
“Luis Caputo, muchas gracias por ser el mejor ministro de Economía de la historia por lejos”, publicó Milei en sus redes sociales, junto a una placa con las variaciones porcentuales por bienes y servicios. Allí resaltó que los bienes subieron 1,4% y sumó: “Mucho efecto estacional... y el resto, el pase de factura de la resaKa kuka”.
Por su parte, el ministro de Economía también celebró la cifra y dejó algunas estadísticas:
Según Caputo, la media móvil de tres meses de la inflación general se ubicó por debajo de 1,7%, el registro más bajo desde noviembre de 2017.
El dato de julio, sostuvo, marca un cambio de etapa respecto a los niveles de inflación heredados y refuerza el objetivo oficial de llegar al 2026 con una economía “ordenada y previsible”.
Una vez conocida la variación de precios mensual, todos los ministros del gabinete nacional salieron a manifestarse en conjunto por redes sociales.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, remarcó: “Tres meses seguidos con inflación debajo del 2%. No pasaba desde 2017. De la desastrosa economía kirchnerista y la hiperinflación, al orden y la previsibilidad. Este es el rumbo que lidera el Presidente: hacia un país normal donde cada argentino pueda progresar sin pensar tanto en la economía”.
En tanto que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger afirmó: “Muy buen dato de inflación, con una núcleo de 1,5% que hace años que no se veía. Felicitaciones Ministro Caputo y Presidente Milei. ¡Viva la Libertad Carajo!”.
El ministro de Defensa, el mendocino Luis Petri, sumó: “Las bases y puntos de partida son sin inflación, con superávit, con seguridad, con orden, sin cepo y con más libertad. De esto se tratan las próximas elecciones: del país que estamos construyendo juntos y del país decadente que dejamos atrás para siempre”.