Once emprendimientos recibieron impulso del Gobierno de Mendoza para crecer y consolidarse

Once emprendimientos recibieron apoyo económico de la provincia para mejorar y potenciar su actividad. Se trata de emprendedores y artesanos inscriptos en el Registro de Unidades de la Economía Social y Solidaria (RUESyS). El fondo otorgado será destinado a la compra de materia prima, insumos y herramientas que mejoren las unidades productivas.

Las unidades beneficiadas se reunieron en La Enoteca junto a Santiago Suarez, jefe de Gabinete del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, y Lorena Meschini, directora de Economía Social, quienes entregaron los apoyos económicos correspondientes.

Las unidades productivas beneficiadas pertenecen a los departamentos de Godoy Cruz, Rivadavia, Lavalle, Junín, Malargüe, Capital y Guaymallén. Cabe mencionar que desarrollan sus actividades en diversos rubros , como panificados, albañilería, placas de yeso, cerámica utilitaria, cestería nórdica, y textil, peluquería y trenzas, marroquinería y accesorios para el cabello.

El jefe de Gabinete, Santiago Suarez, expresó: “Acompañamos desde el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Economía Social , con estas acciones continuas que se vienen realizando, para ayudar a los emprendedores que acceden a través de los diferentes programas. Es importante señalar que se los capacita y se les brindan apoyos económicos también”.

“Ayudamos a la formalización del trabajo genuino y en la generación de espacios de comercialización después, en las diferentes ferias que tiene la Dirección de Economía Social, trabajando también con los departamentos. Y siempre abiertos a acompañar al emprendedor, a darle el primer paso en el camino hacia la formalización y el empleo genuino”, agregó Suarez.

Lorena Meschini, directora de Economía Social, explicó: “En esta oportunidad, los rubros han sido muy variados, desde servicios como, por ejemplo albañilería, peluquería, manicuría, como también artesanías. Además, me parece importante destacar que se ha entregado tanto desde el Norte de la provincia, como por ejemplo Lavalle, hasta el Sur, como Malargüe. La idea es que quien sea parte de la economía social y que se encuentre registrado en el Registro de Unidades de la Economía Social pueda acceder a este tipo de fortalecimientos económicos en los cuales este monto sirve para que puedan adquirir insumos, materiales o alguna herramienta pequeña”.

Vivencias y experiencias desde los emprendimientos

Una de las beneficiarias de esta ayuda es Priscila, quien tiene un emprendimiento de panes en la Ciudad de Mendoza. Al respecto, señaló: “Mi emprendimiento se llama La Semilla y se trata de la realización de panes artesanales con materia prima orgánica, cien por ciento naturales. Este apoyo económico que recibo de parte de Economía Social me da la posibilidad de comprar insumos para darle mayor desarrollo a mi emprendimiento”.

Durante la jornada, los emprendedores compartieron sus experiencias, exhibieron sus productos y destacaron la importancia de este impulso económico para sostener sus proyectos.

Cabe recordar que las unidades productivas beneficiadas han sido acompañadas por la Dirección de Economía Social a través de capacitaciones, procesos de mejora continua, espacios de comercialización y la promoción en el catálogo en línea de la economía social. Fuente: Gobierno de Mendoza