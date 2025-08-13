Becas Progresar: qué hacer si fue rechazada, cómo reclamar y hasta cuándo hay tiempo

Es común que algunas personas vean su solicitud para las Progresar de agosto rechazada por Anses por diversos motivos . Sin embargo, todavía estás a tiempo de presentar un reclamo para que revisen tu caso y se puedan corregir posibles errores. A continuación, te contamos más detalles.

El " Progresar ", antes conocido como " Becas Progresar ", es un beneficio destinado a incentivar a los jóvenes a completar sus estudios y continuar su formación profesional .

Todos los titulares del programa que fueron aprobados recibieron en agosto un monto de $35.000 . Sin embargo, solo se acreditó el 80% ($28.000). El 20% restante se paga a fin de año, una vez que el beneficiario presente la documentación que certifica la cursada del ciclo lectivo.

Por otro lado, Anses pudo haber rechazado tu cobro por varios motivos , entre ellos:

No presentar la certificación de avance académico a tiempo.

Que los ingresos de tu grupo familiar superen los 3 salarios mínimos.

Haber cambiado de institución educativa sin actualizar los datos.

Un error en el sistema que marcó tu caso como incumplimiento.

Si tu solicitud fue rechazada o encontraste algún error, todavía estás a tiempo de presentar un reclamo y conservar el beneficio. Aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso:

Ingresá al sitio oficial de Progresar.

Accedé con tu usuario de Mi Argentina.

Buscá la opción para solicitar una revisión.

Completá el formulario de reclamo con tus datos.

Recordá que el reclamo debe presentarse dentro de los 15 días hábiles administrativos desde la publicación de los resultados. Además, es fundamental conocer y cumplir con los criterios clave para mantener la beca.

