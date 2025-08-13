Manifestación

Aniversario de la UNCuyo: convocan a un contra-acto en defensa de la educación pública

Se desarrollará este jueves en el Paseo Di Benedetto "en defensa de la educación pública y contra los recortes presupuestarios", indicaron los convocantes. Los detalles.

Diversas organizaciones se manifestarán a favor de la educación pública este jueves

Diversas organizaciones se manifestarán a favor de la educación pública este jueves

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Estudiantes, trabajadores y diversos sectores sociales se reunirán este jueves 14 de agosto a las 10.30 en el Paseo Di Benedetto, ubicado en el Parque Central de Ciudad, con el objetivo de desarrollar un contra-acto en el marco del 86º aniversario de la Universidad Nacional de Cuyo, en defensa de la educación pública y contra los recortes presupuestarios implementados por el gobierno nacional.

La convocatoria, impulsada por organizaciones gremiales, estudiantiles y políticas, surge como respuesta a “un escenario de desfinanciamiento que amenaza la calidad académica, paraliza la investigación y empuja a miles de estudiantes a abandonar sus estudios”, indicaron los convocantes.

Lee además
La Expo Educativa se realizará entre este jueves y viernes, con entrada gratuita.
Educación

La UNCuyo presenta la Expo Educativa con una oferta que incluye más de 120 propuestas
Caliente sesión en Diputados por el financiamiento universitario y la emergencia en el Garrahan video
Cámara de Diputados

El cruce entre diputados mendocinos en el Congreso por el financiamiento universitario

“Hoy, nuestras aulas, laboratorios y sueldos están en riesgo. No es solo una cuestión universitaria: es el derecho de toda la sociedad a formarse, a la movilidad social y a construir un país más justo”, señalaron.

UNCuyo, Universidad Nacional de Cuyo, fachada
La UNCuyo celebra su 86&ordm; aniversario.

La UNCuyo celebra su 86º aniversario.

Datos de la convocatoria al contra acto por la UNCUyo

  • Lugar: Paseo Di Benedetto – Parque Central – Ciudad.
  • Fecha y hora: Jueves 14 de agosto – 10.30.

Actividades por el aniversario de la UNCuyo

El jueves 14, a las 10.30, en la Sala Roja de la Nave UNCuyo, tendrá lugar el acto académico central por el 86º aniversario, presidido por la rectora Esther Sanchez y el vicerrector Gabriel Fidel. En la ocasión, actuarán músicos del ensamble Vivero Musical e integrantes del Ballet UNCUYO.

Ese mismo día, a las 20.30, en el hall de la Nave, se inaugurará la muestra colectiva El Rastro Compartido para festejar el cuarto aniversario del Espacio de Arte Luis Quesada. Expondrán los artistas visuales Mariela Herrera, Facundo Serio, José Altamira y Marcos Mut.

Y, el viernes 15, a las 20.30, también en Nave, la Orquesta Sinfónica ofrecerá el Concierto 86º Aniversario. En la sala Roja, y bajo la dirección del maestro Tobías Volkmann, los músicos interpretarán un programa especial que incluye el Concierto para violonchelo de Elgar, con la ejecución del chelista Benjamín Báez, y dos obras de Ravel, Bolero y de la Suite Espejos: Alborada del gracioso y Una barca en el océano.

Temas
Seguí leyendo

El Ministerio Público Fiscal entregará celulares incautados por contrabando a estudiantes universitarios

Expo Oferta Educativa: carreras cortas y con salida laboral, la prioridad de los jóvenes mendocinos

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: se aproxima una fecha clave para los aspirantes

¿Qué pasa con Mendoza? La vacuna contra la fiebre amarilla será gratuita solo en seis provincias

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3295 del miércoles 13 de agosto

El Metrotranvía sufrirá interrupciones debido al traslado del reactor de IMPSA para YPF

Lo que callamos sobre la pornografía y por qué es un tema que debemos hablarlo

Registran fallas de WhatsApp a nivel mundial

LO QUE SE LEE AHORA
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3295 del miércoles 13 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3295 del miércoles 13 de agosto

Las Más Leídas

El viernes 15 de agosto el transporte público funcionará con frecuencias reducidas. 
Para tener en cuenta

Viernes no laborable: cómo funcionará el servicio de transporte público en Mendoza

El desagradable momento que vivió Cazzu con Luck Ra que generó rechazo en La Voz Argentina video
Qué incómodo

El desagradable momento que vivió Cazzu con Luck Ra que generó rechazo en La Voz Argentina

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3295 del miércoles 13 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3295 del miércoles 13 de agosto

El Gobierno de Mendoza otorgó un aumento salarial a un sector de los empleados estatales.
Incremento

Estos son los empleados estatales que recibirán un aumento salarial del Gobierno de Mendoza

La justicia de General Alvear lidera una causa por abuso sexual infantil que puede destapar otros delitos. 
hay un imputado

Abuso sexual infantil: detalles de la causa a un docente que causa conmoción en General Alvear

Te Puede Interesar

Los legisladores que responden a Cornejo respaldaron la propuesta de Milei en Diputados
Congreso nacional

El gesto de Cornejo a Milei en el Congreso por el reparto de fondos a las provincias

Por Facundo La Rosa
La vacunación contra la fiebre amarilla será gratuita solo en seis provincias
Nueva medida

¿Qué pasa con Mendoza? La vacuna contra la fiebre amarilla será gratuita solo en seis provincias

Por Sitio Andino Sociedad
Mendoza se posiciona como referente nacional en juicios por jurado y en el sistema penitenciario
Visita de autoridades nacionales

Mendoza se posiciona como referente nacional en juicios por jurado y en el sistema penitenciario

Por Carla Canizzaro