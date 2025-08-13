Aniversario de la UNCuyo: convocan a un contra-acto en defensa de la educación pública

Estudiantes, trabajadores y diversos sectores sociales se reunirán este jueves 14 de agosto a las 10.30 en el Paseo Di Benedetto , ubicado en el Parque Central de Ciudad, con el objetivo de desarrollar un contra-acto en el marco del 86º aniversario de la Universidad Nacional de Cuyo , en defensa de la educación pública y contra los recortes presupuestarios implementados por el gobierno nacional.

La convocatoria, impulsada por organizaciones gremiales, estudiantiles y políticas , surge como respuesta a “un escenario de desfinanciamiento que amenaza la calidad académica, paraliza la investigación y empuja a miles de estudiantes a abandonar sus estudios ”, indicaron los convocantes.

“Hoy, nuestras aulas, laboratorios y sueldos están en riesgo . No es solo una cuestión universitaria: es el derecho de toda la sociedad a formarse, a la movilidad social y a construir un país más justo”, señalaron.

Bajo la consigna “Defendamos la universidad pública. Defendamos el futuro” , la actividad busca visibilizar la crisis presupuestaria que atraviesa el sistema universitario, luego de los vetos de Javier Milei a las leyes previsionales aprobadas por el Congreso nacional .

UNCuyo, Universidad Nacional de Cuyo, fachada La UNCuyo celebra su 86º aniversario. Foto: Prensa Universidad Nacional de Cuyo

Datos de la convocatoria al contra acto por la UNCUyo

Lugar: Paseo Di Benedetto – Parque Central – Ciudad.

Fecha y hora: Jueves 14 de agosto – 10.30.

Actividades por el aniversario de la UNCuyo

El jueves 14, a las 10.30, en la Sala Roja de la Nave UNCuyo, tendrá lugar el acto académico central por el 86º aniversario, presidido por la rectora Esther Sanchez y el vicerrector Gabriel Fidel. En la ocasión, actuarán músicos del ensamble Vivero Musical e integrantes del Ballet UNCUYO.

Ese mismo día, a las 20.30, en el hall de la Nave, se inaugurará la muestra colectiva El Rastro Compartido para festejar el cuarto aniversario del Espacio de Arte Luis Quesada. Expondrán los artistas visuales Mariela Herrera, Facundo Serio, José Altamira y Marcos Mut.

Y, el viernes 15, a las 20.30, también en Nave, la Orquesta Sinfónica ofrecerá el Concierto 86º Aniversario. En la sala Roja, y bajo la dirección del maestro Tobías Volkmann, los músicos interpretarán un programa especial que incluye el Concierto para violonchelo de Elgar, con la ejecución del chelista Benjamín Báez, y dos obras de Ravel, Bolero y de la Suite Espejos: Alborada del gracioso y Una barca en el océano.