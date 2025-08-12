Violento robo a un hombre con discapacidad en Guaymallén

Un hombre que sufre una discapacidad avanzada fue víctima de un violento robo en Guaymallén , donde dos delincuentes lo amenazaron con un arma de fuego y lo golpearon duramente para sustraerle su celular, una tablet y documentación personal, entre ellas, la identificación de discapacidad.

El robo ocurrió anoche en cercanías al cruce de Adolfo Calle y Donato, en Guaymallén y la víctima, asustada por lo vivido, decidió abordar un colectivo que lo llevó hasta la calle San Juan de Dios al 200, también en Guaymallén. En ese lugar pidió ayuda y fue asistido por la policía.

Ahora la justicia investiga el hecho, pero por el momento no hay detenidos, confirmaron fuentes policiales.

De acuerdo a lo que consta en el procedimiento policial, el hombre -de 29 años y de quien se reserva su identidad por protección-, fue abordado en la vía pública por dos delincuentes armados , quienes lo apuntaron con un arma de fuego y le exigieron todas las pertenencias que tenía.

Allí, al parecer porque el hombre no contestaba debido a que tiene dificultades en el habla, los ladrones comenzaron a golpear a la víctima, para luego sustraerle su celular, una Tablet, su documentación y un bolso con prendas de vestir, entre otros objetos.

Cuando los delincuentes escaparon, el hombre quedó asustado, por lo que sólo atinó a subir a un colectivo y abandonar ese lugar.

El transporte lo llevó hacia la zona de calle San Juan de Dios, a la altura municipal 298. En ese lugar pidió ayuda a un kiosquero, quien llamó al 911 para denunciar lo ocurrido.

El comerciante explicó que el hombre llegó nervioso y asustado por lo ocurrido, y agregó que no podía explicar lo que había pasado.

Luego fue asistido por personal policial, que lo contuvo y le dio indicaciones para radicar la denuncia correspondiente.

Desde ese momento, el robo es investigado por la fiscalía de este tipo de hechos, pero por el momento no hay detenidos.

Los detectives analizan las cámaras de seguridad de la zona donde habría ocurrido el robo para intentar identificar a los ladrones o bien captar el momento del ataque.