Un hombre que sufre una discapacidad avanzada fue víctima de un violento robo en Guaymallén, donde dos delincuentes lo amenazaron con un arma de fuego y lo golpearon duramente para sustraerle su celular, una tablet y documentación personal, entre ellas, la identificación de discapacidad.
El robo ocurrió anoche en cercanías al cruce de Adolfo Calle y Donato, en Guaymallén y la víctima, asustada por lo vivido, decidió abordar un colectivo que lo llevó hasta la calle San Juan de Dios al 200, también en Guaymallén. En ese lugar pidió ayuda y fue asistido por la policía.
Ahora la justicia investiga el hecho, pero por el momento no hay detenidos, confirmaron fuentes policiales.
Violento robo a un hombre con discapacidad en Guaymallén
De acuerdo a lo que consta en el procedimiento policial, el hombre -de 29 años y de quien se reserva su identidad por protección-, fue abordado en la vía pública por dos delincuentes armados, quienes lo apuntaron con un arma de fuego y le exigieron todas las pertenencias que tenía.
Allí, al parecer porque el hombre no contestaba debido a que tiene dificultades en el habla, los ladrones comenzaron a golpear a la víctima, para luego sustraerle su celular, una Tablet, su documentación y un bolso con prendas de vestir, entre otros objetos.
Cuando los delincuentes escaparon, el hombre quedó asustado, por lo que sólo atinó a subir a un colectivo y abandonar ese lugar.
El transporte lo llevó hacia la zona de calle San Juan de Dios, a la altura municipal 298. En ese lugar pidió ayuda a un kiosquero, quien llamó al 911 para denunciar lo ocurrido.
El comerciante explicó que el hombre llegó nervioso y asustado por lo ocurrido, y agregó que no podía explicar lo que había pasado.
Luego fue asistido por personal policial, que lo contuvo y le dio indicaciones para radicar la denuncia correspondiente.