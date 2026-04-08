8 de abril de 2026
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Guaymallén

Guaymallén: 24 detenidos tras el secuestro de un colectivo

La Policía de Mendoza detuvo a 24 hombres que secuestraron un colectivo en Guaymallén. Importante despliegue policial.

Guaymallén: 24 detenidos tras el secuestro de un colectivo.

Guaymallén: 24 detenidos tras el secuestro de un colectivo.

 Por Pablo Segura

Efectivos de la Policía de Mendoza detuvieron a 24 hinchas del Club Sportivo Independiente Rivadavia acusados de haber secuestrado un colectivo en Guaymallén para dirigirse al estadio Malvinas Argentinas para presenciar el partido entre la Lepra y Bolívar.

El procedimiento fue este martes en horas de la tarde, en la previa del partido por Copa Libertadores, cuando personal de la Unidad de Acción Preventiva recibió la notificación de un colectivo de pasajeros que había sido “secuestrado” por al menos diez sujetos.

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Los individuos, sumamente violentos, amedrentaron al chofer y lo obligaron a desviarse del recorrido habitual para dirigirse primero al barrio Jesús Nazareno, donde más hinchas abordaron el colectivo.

Luego inició viaje al estadio Malvinas Argentinas, aunque antes de llegar fue abordado por la policía.

Guaymallén: 24 detenidos tras el secuestro de un colectivo

Según fuentes policiales, la víctima fue un chofer de 26 años, quien aseguró que en Giachino y Elpidio González de Guaymallén fue abordado por diez hinchas que lo obligaron a desviarse de su recorrido.

Tras el aviso al 911, efectivos de la Policía de Mendoza interceptaron el colectivo en el Predio de la Virgen, en Guaymallén, logrando la aprehensión de 24 hinchas.

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El procedimiento fue celebrado por la ministra de Seguridad, María Mercedes Rus, quien felicitó a los efectivos del CEO, Umar, Cuerpo Motorizado y UAP, entre otros.

Desde la justicia confirmaron que 24 personas quedaron a disposición de la fiscalía de delitos no especializados, y en las próximas horas se definirá la situación procesal de cada uno de ellos.

Estos fueron identificados como Santiago López, Martín Sanchez, Enzo Granizo, Enzo Aguado, Enzo Bulacios, Mauro Bulacios, Josué Narambuena, Jonathan Alveiro, Lautaro Zabala, Gabriel Manrique, Matías Sosa, Oscar Lima, Sergio Lima, Cristian Altamirano, Sergio Domínguez, Sebastián Aguilar, Valentino Álvarez, Javier Romero, Pablo Bahi, Enzo Muñoz, Agustin Arce, Kevin Reyes, Franco Esquivel y Rodrigo Granizo.

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