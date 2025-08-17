Rusherking hizo vibrar Monte Comán en el festejo por su 135° aniversario

Monte Comán vivió una increíble tarde de fiesta en el marco de su 135° aniversario. Miles de personas asistieron al evento para disfrutar de las actividades. Sin embargo, el momento más esperado fue el recital del reconocido artista urbano Rusherking en el gran cierre del evento en San Rafael .

Más de 20 mil personas esperaron el broche de oro. El popular artista subió al escenario e hizo bailar a todo el público al ritmo de sus canciones. El rapero presentó su exitoso repertorio que incluye temas como “Además de Mí”, “Cerca de Ti” (con Thiago PZK), “Confiésalo” (con María Becerra) o “Te Mentiría” (Con Luck Ra).

Desde temprano, las calles se llenaron de vecinos y visitantes que no querían perderse ni un detalle del tradicional desfile cívico, militar y tradicionalista. Escuelas, instituciones, fuerzas de seguridad y el Ejército Argentino deslumbraron a los presentes mientras la banda de música de la Policía de Mendoza Zona Sur y la Banda Militar “Talcahuano” desplegaban todo su talento.

El intendente Omar Félix encabezó el acto homenaje al General José de San Martín por el 175° aniversario de su paso a la inmortalidad en la Rotonda de acceso al distrito, dando inicio a una jornada cargada de tradición y cultura.

El Ejército Argentino deslumbró a los presentes durante el evento

Posteriormente, las actividades se trasladaron al Paseo de los Pioneros, donde patios de comidas, emprendedores y artesanos completaron la fiesta para grandes y chicos. Sobre el escenario mayor, se presentaron Los Hacheros, Mehari y Los Chimeno, hasta llegar al esperado momento del cierre: Rusherking, quien hizo vibrar a la multitud con su música y energía.

"Estamos muy felices porque es una tarde de fiesta y encuentro de nuestra comunidad, pero además una forma de dinamizar la economía del distrito ya que tenemos miles de visitantes de otros departamentos y hasta de San Luis", destacó Omar Félix, reflejando la alegría y el entusiasmo de vecinos y turistas.