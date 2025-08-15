Aniversario 135º

Rusherking llega a Monte Comán para un cierre por los festejos, a todo ritmo

El distrito de Monte Comán festeja su 135º aniversario y rinde homenaje al General José de San Martín con desfile, feria y festival musical.

Rusherking cerrará el show del aniversario de Monte Comán.

Rusherking cerrará el show del aniversario de Monte Comán.

Lee además
El tradicional desfile en Monte Comán y una fiesta con todas las letras video
San Rafael

Monte Comán y una fiesta popular, en su aniversario 135 de vida
Francisco y su familia en Tunuyán (gentileza red social Briza Marianetti) video
Un gesto de amor "gigante" el de este pequeño

De Tunuyán al corazón de todos: la cadena solidaria que inició un niño de 6 años

Ese día, desde las 14.45 horas y acompañados de representantes del cuerpo de Granaderos a Caballo, se realizará el acto oficial en homenaje al General José de San Martín y la Promesa a la Bandera de Los Andes.

El calendario continuará desde las 15.15 horas con el acto oficial por el aniversario montecomanino y el gran desfile cívico militar con la participación de jardines, escuelas, clubes, fuerzas de seguridad, entidades, entre otros.

La fiesta continuará desde las 17.00 horas en el Paseo de los Pioneros, donde habrá feria de emprendedores, patio de comidas y se llevará a cabo un gran festival musical. La grilla incluye la apertura a cargo de Los Hacheros, una continuidad festiva a puro ritmo con Mehari y la presentación de Los Chimeno con el mejor folcklore cuyano.

Vendimia Godoy Cruz LOS CHIMENO - 120087

El cierre en Monte Comán a cargo de Rusherking

El broche de oro será cuando al escenario se suba Rusherking. El popular rapero presentará su exitoso repertorio que incluye temas como “Además de Mí”, “Cerca de Ti” (con Thiago PZK), “Confiésalo” (con María Becerra) o “Te Mentiría” (Con Luck Ra).

“Vamos a tener un domingo muy emotivo, con una gran fiesta popular en la que invitamos a todos los sanrafaelinos y visitantes que quieran participar”, explicó el delegado distrital de la Municipalidad de San Rafael, Germán Gómez.

Embed - MONTE COMAN Y UN ANIVERSARIO HISTÓRICO

Temas
Seguí leyendo

Día del Niño: descuentos y cuotas impulsan las ventas en San Rafael

Malvinas en Casa Salonia: un encuentro para hablar de patria, valores y memoria

San Rafael: el Concejo debatió sobre Autonomía Municipal, sin la oposición en la mesa

Estudiantes de Santa Rosa brillaron con sus proyectos en la Feria de Ciencias

Licitan una obra clave para el riego en San Rafael con fondos del Resarcimiento

La Ciudad de Mendoza celebró a San Martín: un homenaje a su lado más humano

Organizaciones Martínez es sinónimo en Malargüe de crecimiento y responsabilidad social

Cómo será el operativo especial en el Manzano Histórico por el 17 de agosto

LO QUE SE LEE AHORA
Francisco y su familia en Tunuyán (gentileza red social Briza Marianetti) video
Un gesto de amor "gigante" el de este pequeño

De Tunuyán al corazón de todos: la cadena solidaria que inició un niño de 6 años

Las Más Leídas

Paso Internacional Los Libertadores
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto

En qué cárcel se filmó En el barro, el nuevo éxito de Netflix video
Por si no sabías

En qué cárcel se filmó "En el barro", el nuevo éxito de Netflix

Qué pasó que tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron el cierre durante todo el día.
Alta Montaña

Por qué tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron cerrarlo todo el día

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a tractor volcado
Conmoción

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a un tractor volcado

Trágico accidente vial en Lavalle. Las víctimas tenían 18 y 19 años. 
las víctimas tenían 18 y 19 años

Los detalles del trágico accidente vial en Lavalle: dos muertos y tres heridos

Te Puede Interesar

Día del Niño: esperan compras con valores bajos y alertan por la seguridad infantil
Regalos y juguetes

Día del Niño: esperan compras con valores bajos y alertan por la seguridad infantil

Por Sitio Andino Economía
Juicio por YPF: Estados Unidos frenó el embargo y la causa quedó en suspenso
Polémica internacional

Juicio por YPF: Estados Unidos frenó el embargo y la causa quedó en suspenso

Por Sofía Pons
El agresor está detenido y será imputado por violencia de género. Creen que quedará preso por sus antecedentes.
pide ayuda

El duro relato de la mujer víctima de violencia de género en Maipú

Por Pablo Segura