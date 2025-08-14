Valle de Uco

Ponen a punto las rutas al Manzano Histórico para la conmemoración sanmartiniana

A días del 17 de agosto, Dirección Provincial de Vialidad realiza bacheo, mejoras de banquinas y señalización en el Manzano Histórico de Tunuyán.

Trabajos viales en la zona del Manzano Histórico.

Por Sitio Andino Departamentales

Faltan pocos días para el 17 de agosto, aniversario del fallecimiento de José de San Martín y en el Valle de Uco se ponen a punto las rutas al Manzano Histórico, Tunuyán, ya que allí se concentran los principales eventos conmemorativos. La idea: que todos puedan llegar cómodos y seguros a vivir la fiesta sanmartiniana. Los detalles de los trabajos que se realizan e importantes recomendaciones a la hora de circular, fueron brindados por Gastón Barcenilla, Jefe de la Zona Centro de la Dirección Provincial de Vialidad.

Barcenilla comentó al respecto: "Hace un par de semanas que estamos trabajando en lo que es conservación de calles y estamos haciendo bacheo en los lugares que lo requieren y mejoras de banquina, además hay máquinas trabajando desde el Cristo hacia arriba. Estamos mejorando la señalización, hay mucho problema de robo con ese tema, año tras año venimos reemplazando. Los trabajos se vienen haciendo desde el hotel hacia abajo".

También comentó el Jefe de la Zona Centro; "siempre desde Vialidad Provincial se deja maquinaria apostada en la zona baja por cualquier motivo, si hay nieve se retira con la pala de la motoniveladora y se le da paso, aunque si bajan las temperaturas y se congela mucho la ruta es un inconveniente mayor que debemos resolver en el momento".

Trabajos en el Manzano Histórico, que el próximo domingo recibirá a miles de turistas

Embed - CAMINO AL HOMENAJE: VIALIDAD PREPARA LAS RUTAS AL MANZANO HISTÓRICO

