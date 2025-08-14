Ponen a punto las rutas al Manzano Histórico para la conmemoración sanmartiniana

Trabajos viales en la zona del Manzano Histórico.

Barcenilla comentó al respecto: "Hace un par de semanas que estamos trabajando en lo que es conservación de calles y estamos haciendo bacheo en los lugares que lo requieren y mejoras de banquina, además hay máquinas trabajando desde el Cristo hacia arriba. Estamos mejorando la señalización, hay mucho problema de robo con ese tema, año tras año venimos reemplazando. Los trabajos se vienen haciendo desde el hotel hacia abajo".

image También comentó el Jefe de la Zona Centro; "siempre desde Vialidad Provincial se deja maquinaria apostada en la zona baja por cualquier motivo, si hay nieve se retira con la pala de la motoniveladora y se le da paso, aunque si bajan las temperaturas y se congela mucho la ruta es un inconveniente mayor que debemos resolver en el momento".

