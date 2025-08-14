Elecciones 2025

"Escrita en papel higiénico": Hebe Casado subió el tono tras la "bolsa de gatos" de Cornejo al PRO

La vicegobernadora se refirió a la adhesión de último momento de su expartido al frente Provincias Unidas y volvió a cuestionar a la conducción amarilla local.

Duras definiciones de Casado contra la conducción del PRO

Foto: @hebesil en X

La movida generó cuestionamientos internos, principalmente de aquellos dirigentes del sector que responde a Hebe Casado, quien se desafilió del partido tiempo atrás para pasarse a La Libertad Avanza ( proceso que aún no se concretó), aunque mantiene influencia en ese espacio disidente a la conducción de Gabriel Pradines.

Diego Costarelli intendente de Godoy Cruz y la vicegobernadora Hebe Casado.
En Las Tortugas

Godoy Cruz renovó el compromiso con el legado sanmartiniano
El país habla del Pato Juan en el centro de Mendoza
Iniciativa municipal

El caso del Pato Juan llegó al Concejo de Ciudad y piden una mesa de diálogo

Tras conocerse la adhesión del PRO a “Provincias”, once presidentes departamentales de esa línea interna emitieron un duro comunicado contra la medida. “Esta nueva alianza sellada con sectores del peronismo y massismo representados por (Jorge) Difonso y (Roberto) Righi; constituye un rejunte sin coherencia ideológica, representa una traición directa a los valores y principios”, manifestaron.

nuevo PRO 2024, Gabriel Pradines, Omar De Marchi.jfif
Hebe Casado cuestionó la decisión electoral adoptada por la conducción del PRO en Mendoza.

En las últimas horas se sumó la propia Casado. En línea con las expresiones de Alfredo Cornejo, quien calificó a ese frente como “una bolsa de gatos”, la vice definió la incorporación amarilla como “un papelón”. “Presentaron cinco minutos antes una adhesión que parecía escrita en papel higiénico”, evaluó en relación a la documentación que llevó el demarchismo a la Junta Electoral el día del cierre de alianzas.

La funcionaria oriunda de San Rafael comparó el armado de “PU” con el que encabezó Omar De Marchi en 2023, que devino en “La Unión Mendocina”. “Es el mismo rejunte que nos mostraron aquella vez, incluso un poquito peor”, analizó.

Embed - “MI MAYOR OBJETIVO ERA LA ALIANZA ENTRE CM Y LLA”

Hebe Casado y la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza: “Estoy esperanzada”

La vicegobernadora se mostró satisfecha con el acuerdo electoral cerrado entre el gobierno provincial y el mileísmo, que ella promovía desde hace tiempo.

“Era mi mayor objetivo y se logró, así que estoy esperanzada que en octubre la gente apoye contundentemente esta alianza que se enfrenta el kirchnerismo y a la Argentina que no queremos”, señaló, en diálogo con TVA General Alvear.

Hebe Casado celebró la alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza.
Hebe Casado celebró la alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza.

La adhesión del PRO a Provincias Unidas y las especulaciones por la baja de candidaturas al Congreso

El partido presidido por Pradines recibió el pasado martes dos fallos contrapuestos: por un lado, la Junta Electoral aceptó su incorporación a “Provincias”; por el otro, la Justicia Federal la rechazó.

Según reconstruyó Sitio Andino, la dirigencia amarilla presentó el pedido de adhesión ante el organismo provincial quince minutos antes del plazo límite. Si bien se observó la solicitud, los requisitos fueron salvados y luego fue aceptada.

No obstante, la presentación ante el Juzgado Federal Nº1 ingresó el lunes por la mañana, por lo tanto se consideró “extemporánea y jurídicamente improcedente”.

Con ese escenario, el PRO solo podrá presentar candidatos para la Legislatura y los Concejos Deliberantes municipales como miembro de Provincias Unidas, la pata local del frente nacional que congrega a cinco gobernadores de distinta extracción política (Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres, Claudio Vidal y Carlos Sadir).

Ignacio Torres, gobernador de Chubut, reunión con Francos
Ignacio "Nacho" Torres, uno de los impulsores de la adhesión del PRO mendocino a Provincias Unidas.

Para los cargos nacionales (en Mendoza solo se elige diputados), en cambio, solo podría presentarse en soledad, como sello PRO, una alternativa totalmente descartada.

En este punto, no faltan los “mal pensados” que consideran que el partido “demoró” la presentación ante la Justicia Federal para evitar competir en esa categoría con el mileísmo, e incluso seguir empujando para que se confirme la candidatura de Álvaro Martínez, hombre fuerte de De Marchi en el Congreso, en el frente que une a LLA con el cornejismo.

