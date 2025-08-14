Maipú Municipio dice "gracias" a quienes construyeron la comunidad

Maipú Municipio continúa consolidando su compromiso con los adultos mayores del departamento, fortaleciendo políticas de apoyo y acompañamiento económico. A través de la ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, se establece la exención del 100% en el pago de tasas por Servicios a la Propiedad Raíz para jubilados, pensionados, personas mayores de 60 años sin ingresos estables, y aquellas con incapacidad laboral o enfermedades crónicas.

“En Maipú trabajamos para que todos nuestros vecinos puedan vivir con tranquilidad y dignidad. Esta medida es una forma de acompañarlos y reconocer su aporte a nuestra comunidad” , afirmó el intendente Matías Stevanato.

El beneficio , en línea con la decisión adoptada recientemente por el intendente de la Ciudad de Mendoza Ulpiano Suárez , busca aliviar la carga económica de los vecinos más vulnerables. También alcanza a las personas con discapacidad acreditada mediante Certificado Único de Discapacidad (CUD) , garantizando un acompañamiento integral a quienes más lo necesitan.

Asimismo, la norma incluye a inquilinos que no sean propietarios de otros inmuebles , siempre que el valor mensual de la locación no supere dos haberes mínimos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Para acceder a la exención, los beneficiarios deberán cumplir ciertos requisitos, como ser titulares de un único inmueble destinado a vivienda y presentar la documentación que acredite su situación socioeconómica y legal. La evaluación será realizada por la Dirección de Desarrollo Social del Municipio, asegurando que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan.

La ordenanza también contempla la continuidad del beneficio para el cónyuge o conviviente del titular en caso de fallecimiento, previa evaluación socioeconómica. Además, quienes ya contaban con descuentos parciales pasarán a gozar de la exención total a partir de septiembre de 2025.

Con estas medidas, Maipú reafirma su compromiso con los adultos mayores y con las personas con discapacidad, brindando apoyo económico y garantizando acompañamiento social, en reconocimiento a quienes han contribuido durante toda su vida al desarrollo de la comunidad.