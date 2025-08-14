Javier Milei recibió a los dos mendocinos del Ejército Argentino que hicieron cumbre en el Himalaya Gobierno de la Nación

El Presidente felicitó a los nueve montañistas, quienes le obsequiaron una bandera firmada, con la cual hicieron cumbre. "Gracias por dejarnos tan alto", expresó Milei.

El Presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a los integrantes del Ejército Argentino que alcanzaron la cumbre del Monte Kun a 7.077 metros sobre el nivel del mar, en la Cordillera del Himalaya. Luis Petri también felicitó a los integrantes del Ejército Argentino En el recibimiento de la comitiva, también estuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la cartera de Defensa, Luis Petri, en la Casa Rosada.

Los integrantes de la expedición le regalaron a Javier Milei la bandera con la que hicieron cumbre. "Su hazaña en el Himalaya refleja lo que estamos haciendo como Nación: empujando juntos, superando obstáculos y llevando a la Argentina cada vez más alto, porque los argentinos tenemos la vocación de alcanzar lo extraordinario. ¡Felicitaciones, montañeses! Orgullo nacional", expresó Petri a través de X.

El Presidente @JMilei recibió en la Casa Rosada a los integrantes de la patrulla del @Ejercito_Arg que hicieron historia en la #ExpediciónHimalaya2025, conquistando la cima del Monte Kun (7.077 m) junto al Ejército de la India. Es la primera vez que nuestras tropas de montaña… — Luis Petri (@luispetri) August 14, 2025 Además, agregó: "Nueve argentinos que demostraron que no hay altura imposible cuando se avanza con esfuerzo, trabajo en equipo y amor a la Patria. Sus nombres ya están escritos en la cima". Integrantes de la expedición Mayor Ramiro Antoñana (Lobos, Buenos Aires) – Comando de la VIIIva Brigada de Montaña, Mendoza.

Capitán Rodrigo Orellano (San Carlos, Mendoza) – Batallón de Ingenieros de Montaña 6, Neuquén.

Suboficial mayor Pedro Rodríguez (Tartagal, Salta) – Compañía de Cazadores de Montaña 8, Puente del Inca.

Suboficial principal Néstor Maidana (San Salvador de Jujuy, Jujuy) – Compañía de Cazadores de Montaña 8, Puente del Inca.

Suboficial principal Juan Bustos (Puente del Inca, Mendoza) – Compañía de Cazadores de Montaña 8, Puente del Inca.

Sargento ayudante Víctor Giordano (Luque, Córdoba) – Regimiento de Infantería de Montaña 16, Uspallata.

Sargento ayudante Carlos Villafañe (Esquel, Chubut) – Escuela Militar de Montaña, Bariloche.

Sargento primero Oscar Oro (Cinaguita, San Juan) – Regimiento de Infantería de Montaña 11, Tupungato.

Sargento primero Diego Alegre (Capitán Bermúdez, Santa Fe) – Escuela Militar de Tropas Montadas, Buenos Aires.