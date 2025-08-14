Javier Milei recibió a los dos mendocinos del Ejército Argentino que hicieron cumbre en el Himalaya

En la Casa Rosada, Javier Milei recibió a los nueves oficiales y suboficiales del Ejército Argentino que hicieron cumbre en el Monte Kun, en un expedición conjunta con el Ejército de la India. En la comitiva hay dos mendocinos que lograron la hazaña.
El Presidente felicitó a los nueve montañistas, quienes le obsequiaron una bandera firmada, con la cual hicieron cumbre. "Gracias por dejarnos tan alto", expresó Milei.
El Presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a los integrantes del Ejército Argentino que alcanzaron la cumbre del Monte Kun a 7.077 metros sobre el nivel del mar, en la Cordillera del Himalaya. pic.twitter.com/V3dZM45cmI
Luis Petri también felicitó a los integrantes del Ejército Argentino
En el recibimiento de la comitiva, también estuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la cartera de Defensa, Luis Petri, en la Casa Rosada.
Expedición Himalaya ejército argentino Javier Milei
Los integrantes de la expedición le regalaron a Javier Milei la bandera con la que hicieron cumbre.
Gobierno de la Nación
"Su hazaña en el Himalaya refleja lo que estamos haciendo como Nación: empujando juntos, superando obstáculos y llevando a la Argentina cada vez más alto, porque los argentinos tenemos la vocación de alcanzar lo extraordinario. ¡Felicitaciones, montañeses! Orgullo nacional", expresó Petri a través de X.