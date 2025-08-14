Expedición en la India

Javier Milei recibió a los dos mendocinos del Ejército Argentino que hicieron cumbre en el Himalaya

En total, la comitiva del Ejército Argentino está conformada por nueve personas que llegaron a la cumbre del Monte Kun, a 7.077 metros sobre el nivel del mar.

Gobierno de la Nación

El Presidente felicitó a los nueve montañistas, quienes le obsequiaron una bandera firmada, con la cual hicieron cumbre. "Gracias por dejarnos tan alto", expresó Milei.

Luis Petri los felicitó

Luis Petri también felicitó a los integrantes del Ejército Argentino

En el recibimiento de la comitiva, también estuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la cartera de Defensa, Luis Petri, en la Casa Rosada.

Expedición Himalaya ejército argentino Javier Milei
Los integrantes de la expedición le regalaron a Javier Milei la bandera con la que hicieron cumbre.

Los integrantes de la expedición le regalaron a Javier Milei la bandera con la que hicieron cumbre.

"Su hazaña en el Himalaya refleja lo que estamos haciendo como Nación: empujando juntos, superando obstáculos y llevando a la Argentina cada vez más alto, porque los argentinos tenemos la vocación de alcanzar lo extraordinario. ¡Felicitaciones, montañeses! Orgullo nacional", expresó Petri a través de X.

Además, agregó: "Nueve argentinos que demostraron que no hay altura imposible cuando se avanza con esfuerzo, trabajo en equipo y amor a la Patria. Sus nombres ya están escritos en la cima".

Integrantes de la expedición

  • Mayor Ramiro Antoñana (Lobos, Buenos Aires) – Comando de la VIIIva Brigada de Montaña, Mendoza.
  • Capitán Rodrigo Orellano (San Carlos, Mendoza) – Batallón de Ingenieros de Montaña 6, Neuquén.
  • Suboficial mayor Pedro Rodríguez (Tartagal, Salta) – Compañía de Cazadores de Montaña 8, Puente del Inca.
  • Suboficial principal Néstor Maidana (San Salvador de Jujuy, Jujuy) – Compañía de Cazadores de Montaña 8, Puente del Inca.
  • Suboficial principal Juan Bustos (Puente del Inca, Mendoza) – Compañía de Cazadores de Montaña 8, Puente del Inca.
  • Sargento ayudante Víctor Giordano (Luque, Córdoba) – Regimiento de Infantería de Montaña 16, Uspallata.
  • Sargento ayudante Carlos Villafañe (Esquel, Chubut) – Escuela Militar de Montaña, Bariloche.
  • Sargento primero Oscar Oro (Cinaguita, San Juan) – Regimiento de Infantería de Montaña 11, Tupungato.
  • Sargento primero Diego Alegre (Capitán Bermúdez, Santa Fe) – Escuela Militar de Tropas Montadas, Buenos Aires.
