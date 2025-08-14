Conmoción

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a un tractor volcado

La policía de San Rafael intervino tras el hallazgo de un cráneo humano. La víctima fue identificada e investigan los indicios del hecho.

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a tractor volcado

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a tractor volcado

Por Sitio Andino Policiales

Un trágico hallazgo conmocionó a la localidad de Cuadro Benegas, San Rafael. Este miércoles alrededor de las 13.40, la Comisaría 38° fue alertada a través del 911 sobre la presencia de restos humanos en la calle Gomensoro y Zanjón Pavón.

Hallaron un cráneo humano en San Rafael

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un cráneo humano de un hombre, con sangre presente, un globo ocular en la órbita, cabello canoso y señales de que animales habían estado sobre los restos. Según informaron fuentes policiales, no se encontraron indicios de criminalidad.

Lee además
Riesgo de incendio en Mendoza a partir de noviembre. (imagen ilustrativa). video
Informe desde San Rafael

Alertan por déficit de lluvias y riesgo de incendios en Mendoza
Muerte de un preso en San Rafael: investigan posibles causas y responsabilidades del personal penitenciario video
Investigación

Muerte de un preso en San Rafael: investigan posibles causas y responsabilidades del personal penitenciario
homicidio, policia cientifica, peritaje, rastrillaje.jpg
Un trágico hallazgo conmocionó a la localidad de Cuadro Benegas, San Rafael

Un trágico hallazgo conmocionó a la localidad de Cuadro Benegas, San Rafael

En el lugar trabajaron Policía Científica, canes y personal de la VANT, realizando las labores de rigor. Durante un rastrillaje a pocos metros, se encontró un tractor volcado con restos humanos en su interior, que corresponderían al cráneo hallado inicialmente.

La víctima fue identificada como Ramón Sambrano, de 82 años, quien residía en la zona. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Temas
Seguí leyendo

Parque Solar Agua del Toro: Mendoza celebra una audiencia pública para evaluar el impacto ambiental

Los beneficios y programas para jubilados que promueve San Rafael

Pilar Sordo llega a Godoy Cruz y San Rafael para hablar del amor propio y bienestar emocional

San Rafael celebra el Día del Niño con un megaencuentro en el Parque Infantil

Malargüe y San Rafael dividieron podio en el Apertura de la Asociación Sureña de Vóley

Violento choque entre un móvil policial y un auto con una familia a bordo en San Rafael

San Rafael: reuniones docentes para definir protestas sin afectar clases

Monte Comán y una fiesta popular, en su aniversario 135 de vida

LO QUE SE LEE AHORA
La damnificada quedó internada en el hospital Paroissien. 
La fracturó

Terrible caso de violencia de género en Maipú: la golpearon con su bebé en brazos

Las Más Leídas

La Fórmula 1 evalúa cambios en las sprint que podrían beneficiar a Franco Colapinto.
cambios

¡Atento, Argentina! Franco Colapinto y un anuncio histórico en la F1

La damnificada quedó internada en el hospital Paroissien. 
La fracturó

Terrible caso de violencia de género en Maipú: la golpearon con su bebé en brazos

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 14 de agosto
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 14 de agosto

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a tractor volcado
Conmoción

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a un tractor volcado

Día de la mujer policía en Mendoza: por qué se celebra hoy, 14 de agosto
Efemérides

Día de la mujer policía en Mendoza: por qué se celebra hoy, 14 de agosto

Te Puede Interesar

Duras definiciones de Casado contra la conducción del PRO video
Elecciones 2025

"Escrita en papel higiénico": Casado subió el tono tras la "bolsa de gatos" de Cornejo al PRO

Por Facundo La Rosa
Javier Milei recibió a los dos mendocinos del Ejército Argentino que hicieron cumbre en el Himalaya
Expedición en la India

Video: Milei recibió a los dos mendocinos del Ejército que hicieron cumbre en el Himalaya

Por Sitio Andino Política
Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a tractor volcado
Conmoción

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a un tractor volcado

Por Sitio Andino Policiales