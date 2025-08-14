Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a un tractor volcado

Un trágico hallazgo conmocionó a la localidad de Cuadro Benegas, San Rafael. Este miércoles alrededor de las 13.40, la Comisaría 38° fue alertada a través del 911 sobre la presencia de restos humanos en la calle Gomensoro y Zanjón Pavón.
La policía de San Rafael intervino tras el hallazgo de un cráneo humano. La víctima fue identificada e investigan los indicios del hecho.
Al arribar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un cráneo humano de un hombre, con sangre presente, un globo ocular en la órbita, cabello canoso y señales de que animales habían estado sobre los restos. Según informaron fuentes policiales, no se encontraron indicios de criminalidad.
En el lugar trabajaron Policía Científica, canes y personal de la VANT, realizando las labores de rigor. Durante un rastrillaje a pocos metros, se encontró un tractor volcado con restos humanos en su interior, que corresponderían al cráneo hallado inicialmente.
La víctima fue identificada como Ramón Sambrano, de 82 años, quien residía en la zona. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente.