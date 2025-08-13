Programa Estaciones Infantiles

San Rafael celebra el Día del Niño con un megaencuentro en el Parque Infantil

Desde las 15.00 horas, el Parque Infantil de San Rafael recibirá juegos, espectáculos y música para toda la familia, con entrada libre y gratuita.

Parque Infantil de San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

El programa Estaciones Infantiles, que recorre distintos puntos de San Rafael llevando actividades y espectáculos para los más chicos, tendrá este viernes 15 de agosto un megaencuentro en el Parque Infantil para celebrar el Día del Niño.

Agenda de juegos y actividades recreativas en San Rafael

  • Desde las 15.00 horas, las familias podrán disfrutar de una tarde repleta de juegos y actividades recreativas pensadas para todas las edades.
  • A las 16.00 horas, subirá a escena Pinocho 2099, una innovadora puesta que reinterpreta el clásico cuento en un contexto futurista y distópico, donde la Tierra ha sido devastada por la crisis ambiental y el abuso tecnológico.
La obra combina teatro, danza, humor y reflexión, con el objetivo de emocionar y generar conciencia en grandes y chicos.

  • El cierre, a las 17.00 horas, estará a cargo de Bandín, el dúo cuartetero integrado por Luján y Milena, que se ha ganado la simpatía del público infantil con sus versiones en cuarteto de canciones animadas.

En su repertorio incluyen temas clásicos del género, como El cocinero de La Mona Jiménez adaptado con letras para niños, y reversiones de hits de Disney como Bajo el Mar (La Sirenita) y Soy tu Amigo Fiel (Toy Story).

La propuesta, con entrada libre y gratuita, apunta a generar un espacio de encuentro y diversión para toda la familia, en una fecha tan especial como el Día del Niño.

