San Rafael celebra el Día del Niño con un megaencuentro en el Parque Infantil

El programa Estaciones Infantiles, que recorre distintos puntos de San Rafael llevando actividades y espectáculos para los más chicos, tendrá este viernes 15 de agosto un megaencuentro en el Parque Infantil para celebrar el Día del Niño.
Desde las 15.00 horas, el Parque Infantil de San Rafael recibirá juegos, espectáculos y música para toda la familia, con entrada libre y gratuita.
La obra combina teatro, danza, humor y reflexión, con el objetivo de emocionar y generar conciencia en grandes y chicos.
En su repertorio incluyen temas clásicos del género, como El cocinero de La Mona Jiménez adaptado con letras para niños, y reversiones de hits de Disney como Bajo el Mar (La Sirenita) y Soy tu Amigo Fiel (Toy Story).
La propuesta, con entrada libre y gratuita, apunta a generar un espacio de encuentro y diversión para toda la familia, en una fecha tan especial como el Día del Niño.