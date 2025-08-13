San Rafael celebra el Día del Niño con un megaencuentro en el Parque Infantil

El programa Estaciones Infantiles , que recorre distintos puntos de San Rafael llevando actividades y espectáculos para los más chicos, tendrá este viernes 15 de agosto un megaencuentro en el Parque Infantil para celebrar el Día del Niño .

La obra combina teatro , danza, humor y reflexión, con el objetivo de emocionar y generar conciencia en grandes y chicos.

En su repertorio incluyen temas clásicos del género, como El cocinero de La Mona Jiménez adaptado con letras para niños, y reversiones de hits de Disney como Bajo el Mar (La Sirenita) y Soy tu Amigo Fiel (Toy Story).

La propuesta, con entrada libre y gratuita, apunta a generar un espacio de encuentro y diversión para toda la familia, en una fecha tan especial como el Día del Niño.