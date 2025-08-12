Educación

San Rafael: reuniones docentes para definir protestas sin afectar clases

En San Rafael, el debate es cómo manifestarse sin interrumpir el inicio del segundo cuatrimestre. El reclamo central apunta a la falta de aumento del salario.

Los docentes de las universidades de San Rafael en la misma situación que el resto del país (foto ilustrativa)

Por Sitio Andino Departamentales

Desde el lunes han comenzado en todas las universidades nacionales del país, con asambleas, paros, huelga y manifestaciones en contra de las políticas nacionales para con las universidades. En San Rafael, se están realizando distintas reuniones para decidir de qué manera manifestarse sin perjudicar el cursado normal de los alumnos, teniendo en cuenta que en el caso del departamento sureño, r ecién está empezando el cursado del 2.º cuatrimestre.

En lo que hace concretamente a los reclamos, el principal ítem pasa por el salarial, ya que desde el año pasado que no perciben aumentos y hoy en día el sueldo está casi a la altura de lo que vale un alquiler.

Cabe señalar que el salario de algunos profesores llegan a 1 millón de pesos con dedicación exclusiva, en otros casos con 30 horas está en los 700 mil pesos y un auxiliar simple que recién inicia con 10 horas semanales está en los 100 mil pesos.

Hoy en día gana más un empleado de comercio que un profesional que se formó en la universidad, esto no significa desmerecer al empleado de comercio, es demostrar a las claras que no se valora a un docente universitario.

Esta situación está llevando a que varios profesores de universidad hayan presentado su renuncia.

La situación de las universidades en San Rafael

