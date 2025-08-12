San Rafael: reuniones docentes para definir protestas sin afectar clases

Los docentes de las universidades de San Rafael en la misma situación que el resto del país (foto ilustrativa)

En lo que hace concretamente a los reclamos, el principal ítem pasa por el salarial, ya que desde el año pasado que no perciben aumentos y hoy en día el sueldo está casi a la altura de lo que vale un alquiler.

Cabe señalar que el salario de algunos profesores llegan a 1 millón de pesos con dedicación exclusiva, en otros casos con 30 horas está en los 700 mil pesos y un auxiliar simple que recién inicia con 10 horas semanales está en los 100 mil pesos.

Hoy en día gana más un empleado de comercio que un profesional que se formó en la universidad, esto no significa desmerecer al empleado de comercio, es demostrar a las claras que no se valora a un docente universitario.

Esta situación está llevando a que varios profesores de universidad hayan presentado su renuncia.