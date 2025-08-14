Alertan por déficit de lluvias y riesgo de incendios en Mendoza

Riesgo de incendio en Mendoza a partir de noviembre. (imagen ilustrativa). Foto: NA

Hasta el momento, agosto se presenta con normalidad e incluso con menor cantidad de viento zonda que otros años y de menor intensidad. Lo que sí preocupa es el déficit de precipitaciones que genera un escenario más complejo de cara al verano.

A niveles estadísticos si se mantiene la incidencia alta en incendio causado por la mano humana que lo utiliza como herramienta de limpieza. Respecto a eso, recordaron que las multas alcanzan hasta los $58 millones.

Además, proyectan una temporada compleja y la expectativa es el fenómeno meteorológico trimestral que presente condiciones auspiciosas.

Diego Marti, del Plan provincial de Manejo del Fuego remarcó al respecto: "Hemos tenido un déficit de precipitaciones en estos últimos meses, que estaba anunciado en el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional, ante esto de cara a la temporada venimos con un escenario que podría presentarse complejo, veremos que pasa con el próximo trimestre respecto a lluvias y temperatura". Riesgo de incendios a partir de noviembre en Mendoza Embed - SAN RAFAEL: INCENDIOS: PREOCUPA EL DÉFICIT DE PRECIPITACIONES.