Alertan por déficit de lluvias y riesgo de incendios en Mendoza

Desde el Plan Provincial de Manejo del Fuego hablaron sobre la temporada de riesgo de incendios que comenzará en noviembre, pero que ya se visualiza contemplando también agosto, que es el mes de los vientos en Mendoza.
Aunque agosto muestra menos viento Zonda, el déficit hídrico eleva el riesgo de cara al verano en Mendoza.
Hasta el momento, agosto se presenta con normalidad e incluso con menor cantidad de viento zonda que otros años y de menor intensidad. Lo que sí preocupa es el déficit de precipitaciones que genera un escenario más complejo de cara al verano.
A niveles estadísticos si se mantiene la incidencia alta en incendio causado por la mano humana que lo utiliza como herramienta de limpieza. Respecto a eso, recordaron que las multas alcanzan hasta los $58 millones.
Además, proyectan una temporada compleja y la expectativa es el fenómeno meteorológico trimestral que presente condiciones auspiciosas.
Diego Marti, del Plan provincial de Manejo del Fuego remarcó al respecto: "Hemos tenido un déficit de precipitaciones en estos últimos meses, que estaba anunciado en el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional, ante esto de cara a la temporada venimos con un escenario que podría presentarse complejo, veremos que pasa con el próximo trimestre respecto a lluvias y temperatura".