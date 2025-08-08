Lavalle celebra la Fiesta de Asunción 2025 en honor a la Virgen del Tránsito

Lavalle celebrará su tradicional fiesta patronal en honor a la Virgen del Tránsito de la Asunción , de l 15 al 17 de agosto , en una de las festividades religiosas más importantes del calendario departamental.

La fiesta cuenta con el acompañamiento y compromiso del Municipio de Lavalle , que apuesta al fortalecimiento de estas celebraciones populares como parte del patrimonio cultural del departamento. Organiza junto a la Comisión de la Capilla y Comunidad Huarpe Paula Guaquinchay.

Esta festividad, que tiene lugar en un espacio simbólico como lo es la capilla histórica de La Asunción, representa un punto de encuentro entre la tradición católica y la identidad del pueblo Huarpe.

Cada año, esta fiesta reúne a familias, visitantes y devotos que se acercan para participar de misas, procesiones, espectáculos artísticos, feria de artesanías y comidas típicas, en un entorno cargado de identidad, historia y fe.

Es importante destacar que las familias del lugar abren las puertas de sus hogares para recibir a los visitantes. En ellas se pueden encontrar comidas típicas, artesanías y experiencias genuinas que reflejan su cultura y hospitalidad.

Desde el municipio se invita a toda la comunidad y a quienes visiten Lavalle a ser parte de esta celebración única, que conecta la fe, la historia y la cultura en un mismo corazón.

¿Cómo llegar a La Asunción?

Asunción se encuentra a 80 km de la Ciudad de Mendoza, y se puede llegar a través de la Ruta Nacional 40 hacia el norte y luego, con Ruta Provincial 34. El recorrido pasa por Costa de Araujo. El distrito conecta directo con la Ruta Nacional 142 Altas Cumbres ingresando a la altura del km 45, un fácil acceso para cualquier tipo de movilidad.

Google maps: http://bit.ly/3J3hGtU

Programa de la Fiesta Patronal Virgen del Tránsito de la Asunción

Viernes 8/8

19h | Comienzo de la novena

Viernes 15/8

16h | Procesión desde la capilla nueva a la capilla vieja

Sábado 16/8

8h | Salida de la Peregrinación Gaucha desde Parroquia Nuestra Señora del Rosario

9h | Bautismos

10h | Bautismos

16h | Llegada de la Peregrinación Gaucha

19h | Novena, misa y procesión de antorchas desde la capilla nueva a la capilla vieja

22h | Espectáculo artístico

Domingo 17/8