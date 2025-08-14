Seminario en la UDLA

Flor Destéfanis llevó la experiencia de Santa Rosa a un encuentro internacional en Chile

La intendenta participó en un seminario en Santiago, donde expuso proyectos que integran inversión privada y gestión pública para impulsar el desarrollo local.

Flor Destéfanis, Santiago de Chile
Por Sitio Andino Departamentales

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, se destacó en el seminario internacional sobre alianzas público-privadas organizado por la Universidad de Las Américas (UDLA) en Santiago de Chile, donde fue invitada como disertante para compartir la experiencia de su municipio en políticas públicas innovadoras y estrategias de desarrollo territorial.

Con una exposición que combinó datos concretos y ejemplos de impacto social, Destéfanis presentó la colaboración con la Asociación Tomate 2000, enfocada en la transferencia de tecnología a productores locales, fortaleciendo la producción y fomentando la innovación en el sector agrícola. Asimismo, resaltó la ordenanza de consorcios urbanísticos, un instrumento que potencia la coordinación entre inversiones privadas y planes públicos, promoviendo un desarrollo urbano equilibrado y sostenible.

Entre los proyectos destacados por la jefa comunal se encuentra la recuperación de la exfábrica Lanín en Las Catitas, un espacio que durante años estuvo en abandono y que hoy se ha transformado en un motor de empleo y desarrollo local gracias al trabajo conjunto entre el sector público y privado.

exfabrica lanin santa rosa
La recuperación de la exfábrica Lanín, una de las experiencias expuestas por Flor Destéfanis en Chile.

La recuperación de la exfábrica Lanín, una de las experiencias expuestas por Flor Destéfanis en Chile.

La jornada contó con la participación de otros alcaldes de la región, autoridades académicas e investigadores de la Universidad de Las Américas y de la Universidad Nacional de Cuyo, generando un espacio de diálogo sobre gestión municipal, innovación y desarrollo territorial.

Entre los expositores se destacaron también Daniel Montalva, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Las Américas, encargado de invitar a los panelistas, y Juan Pablo Olave, alcalde de Isla de Maipo y vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, quien compartió su experiencia en gestión territorial.

"Es un orgullo para mí representar nuestra gestión, nuestro trabajo diario, nuestras convicciones y compartir junto a alcaldes de Chile nuestra experiencia. Nos escucharon estudiantes, investigadores y autoridades académicas de distintas universidades. Es un logro histórico: muchas veces nos subestimaron por ser pocos o por estar lejos, pero cuando tenemos un objetivo claro y trabajamos por ello, los resultados están a la vista. Gracias a los santarrosinos por permitirme representarlos", expresó emocionada Destéfanis.

Con su intervención, la intendenta no solo presentó resultados concretos para construir puentes entre lo público y lo privado, sino que también reafirmó a Santa Rosa como un municipio que se proyecta con creatividad, planificación y eficacia, consolidando su imagen como referente regional en políticas públicas exitosas.

