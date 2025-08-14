Flor Destéfanis llevó la experiencia de Santa Rosa a un encuentro internacional en Chile

La intendenta de Santa Rosa , Flor Destéfanis , se destacó en el seminario internacional sobre alianzas público-privadas organizado por la Universidad de Las Américas (UDLA) en Santiago de Chile , donde fue invitada como disertante para compartir la experiencia de su municipio en políticas públicas innovadoras y estrategias de desarrollo territorial.

Con una exposición que combinó datos concretos y ejemplos de impacto social , Destéfanis presentó la colaboración con la Asociación Tomate 2000 , enfocada en la transferencia de tecnología a productores locales , fortaleciendo la producción y fomentando la innovación en el sector agrícola. Asimismo, resaltó la ordenanza de consorcios urbanísticos , un instrumento que potencia la coordinación entre inversiones privadas y planes públicos, promoviendo un desarrollo urbano equilibrado y sostenible.

En @UDLA_CL , invitada para disertar en el seminario sobre políticas públicas implementadas en #santarosamendoza . Compartí nuestra experiencia con la Asociación Tomate 2000 para la transferencia de tecnología a productores locales…. pic.twitter.com/Vunw5WaYUe

Entre los proyectos destacados por la jefa comunal se encuentra la recuperación de la exfábrica Lanín en Las Catitas , un espacio que durante años estuvo en abandono y que hoy se ha transformado en un motor de empleo y desarrollo local gracias al trabajo conjunto entre el sector público y privado .

La jornada contó con la participación de otros alcaldes de la región, autoridades académicas e investigadores de la Universidad de Las Américas y de la Universidad Nacional de Cuyo, generando un espacio de diálogo sobre gestión municipal, innovación y desarrollo territorial .

Entre los expositores se destacaron también Daniel Montalva, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Las Américas, encargado de invitar a los panelistas, y Juan Pablo Olave, alcalde de Isla de Maipo y vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, quien compartió su experiencia en gestión territorial.

"Es un orgullo para mí representar nuestra gestión, nuestro trabajo diario, nuestras convicciones y compartir junto a alcaldes de Chile nuestra experiencia. Nos escucharon estudiantes, investigadores y autoridades académicas de distintas universidades. Es un logro histórico: muchas veces nos subestimaron por ser pocos o por estar lejos, pero cuando tenemos un objetivo claro y trabajamos por ello, los resultados están a la vista. Gracias a los santarrosinos por permitirme representarlos", expresó emocionada Destéfanis.

Con su intervención, la intendenta no solo presentó resultados concretos para construir puentes entre lo público y lo privado, sino que también reafirmó a Santa Rosa como un municipio que se proyecta con creatividad, planificación y eficacia, consolidando su imagen como referente regional en políticas públicas exitosas.