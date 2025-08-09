A dos meses y medio del trágico hecho

Emotivo homenaje a la beba que murió en un accidente en Tunuyán en el día que hubiese cumplido un año

Familiares y amigos de la pequeña realizaron un acto con globos blancos y una vela para recordarla y exigir justicia por su muerte. Mirá el video del homenaje.

Amelia tenía diez meses de edad cuando murió en un choque

En la ceremonia, sus seres queridos soplaron una vela y soltaron globos blancos en su honor. Luego, compartieron en redes sociales un video con imágenes y mensajes para mantener vivo el recuerdo y reclamar justicia.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Tunuyán | Este viernes 8 de agosto, familiares y amigos recordaron a Amelia Tejada, la beba de 10 meses que falleció en un accidente vial ocurrido en mayo pasado en Tunuyán, en lo que hubiese sido su primer cumpleaños. Se realizó un acto con globos blancos y una vela en su honor. Durante la ceremonia, los presentes soltaron globos y compartieron en redes sociales un video con imágenes y mensajes para mantener vivo el recuerdo y reclamar justicia por la tragedia. En la cuenta de Facebook “Justicia por Amelia Tejada”, la familia apuntó contra Oscar Sandro Maldonado, conductor acusado de provocar el choque, calificando lo ocurrido como un homicidio y señalando contradicciones en su declaración. El accidente tuvo lugar el 20 de mayo en Ruta 40, donde chocaron una camioneta y un auto en el que viajaban Amelia, su tía y el conductor. La beba falleció en el lugar, mientras que su tía continúa en recuperación. La familia pide que se continúe con el proceso judicial y que se dicte una condena acorde a la gravedad del hecho. Más información en sitioandino.com #AccidenteVial #Memoria #SeguridadVial"

El mensaje de la familia de Amelia Tejada en el día que hubiese cumplido un año

En la cuenta de Facebook “Justicia por Amelia Tejada”, los familiares publicaron un texto en el que apuntaron contra Oscar Sandro Maldonado, el conductor acusado de provocar el choque.

En el mensaje, señalaron que “lo que provocó Maldonado es un homicidio” y aseguraron que mintió al declarar que no vio el auto. Según afirmaron, las pericias determinaron que desde más de 25 metros había visibilidad.

Accidente vial Ruta 40.jpeg
Al accidente vial ocurrió el 20 de mayo pasado y Amelia Tejada perdió su vida.

No se ingresa a una calle a esa velocidad sin avisar y sin mirar. No cambia que siga siendo un asesino, cometió homicidio, sea culposo o con dolo eventual”, expresaron.

También recordaron que en el hecho resultó herida la tía de la beba, quien aún se recupera de una fractura de fémur y lesiones en el rostro y el ojo, y que no puede caminar por sus propios medios.

El accidente en Tunuyán que terminó con la vida de una beba de diez meses

El siniestro ocurrió el 20 de mayo en Ruta 40, a la altura de la salida de Salentein Fruit, en el ingreso a Tunuyán. Allí chocaron una camioneta Ford F100 y un Chevrolet Corsa.

Embed - Aconcagua Radio on Instagram: " Tragedia vial en Tunuyán: murió una bebé de 8 meses en un choque Una camioneta Ford F-100 chocó contra un Chevrolet Corsa donde viajaba una pareja y su beba, en la colectora de Ruta 40, frente a la bodega Salentein. El siniestro ocurrió este lunes cerca del mediodía. Según los primeros datos, la camioneta habría ingresado de forma repentina a la colectora e impactó al Corsa, sin darle tiempo al conductor de esquivarlo. Como consecuencia del violento choque, Amelia Magnolia Tejada, de solo 8 meses, falleció en el lugar. Natasha Morán (22) sufrió politraumatismos graves, y su pareja, Alexis Morán, sufrió traumatismo de cráneo. Trabajaron en el lugar Policía Científica, Bomberos y personal judicial. #tunuyán #accidente #rut40 #tragedia #policiales #mendoza #aconcaguaradio"

En el Corsa viajaban dos adultos y la bebé, que murió en el lugar. También una joven de 22 años —tía de la beba— sufrió politraumatismos graves y fue trasladada al hospital Scaravelli, mientras que el conductor del auto sufrió un traumatismo de cráneo.

La Ford F100, conducida por Maldonado, viajaba con una mujer de 62 años. Ambos resultaron con politraumatismos pero fuera de peligro.

El pedido de justicia de la familia de Amelia Tejada en Tunuyán

La familia insiste en que el acusado siga el proceso detenido y que se determine una condena acorde a la gravedad del hecho. “Será justicia bebé, la justicia social, hasta el día que sea necesario”, concluye la publicación.

