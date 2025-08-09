Emotivo homenaje a la beba que murió en un accidente en Tunuyán en el día que hubiese cumplido un año

Este viernes 8 de agosto , la familia de Amelia Tejada , la beba de 10 meses que murió en mayo en un accidente vial en Tunuyán , la recordó con un emotivo acto . La fecha coincidía con lo que hubiese sido su primer cumpleaños .

En la ceremonia, sus seres queridos soplaron una vela y soltaron globos blancos en su honor. Luego, compartieron en redes sociales un video con imágenes y mensajes para mantener vivo el recuerdo y reclamar justicia .

En la cuenta de Facebook “Justicia por Amelia Tejada” , los familiares publicaron un texto en el que apuntaron contra Oscar Sandro Maldonado , el conductor acusado de provocar el choque.

En el mensaje, señalaron que “lo que provocó Maldonado es un homicidio” y aseguraron que mintió al declarar que no vio el auto . Según afirmaron, las pericias determinaron que desde más de 25 metros había visibilidad .

Accidente vial Ruta 40.jpeg Al accidente vial ocurrió el 20 de mayo pasado y Amelia Tejada perdió su vida.

“No se ingresa a una calle a esa velocidad sin avisar y sin mirar. No cambia que siga siendo un asesino, cometió homicidio, sea culposo o con dolo eventual”, expresaron.

También recordaron que en el hecho resultó herida la tía de la beba, quien aún se recupera de una fractura de fémur y lesiones en el rostro y el ojo, y que no puede caminar por sus propios medios.

El accidente en Tunuyán que terminó con la vida de una beba de diez meses

El siniestro ocurrió el 20 de mayo en Ruta 40, a la altura de la salida de Salentein Fruit, en el ingreso a Tunuyán. Allí chocaron una camioneta Ford F100 y un Chevrolet Corsa.

En el Corsa viajaban dos adultos y la bebé, que murió en el lugar. También una joven de 22 años —tía de la beba— sufrió politraumatismos graves y fue trasladada al hospital Scaravelli, mientras que el conductor del auto sufrió un traumatismo de cráneo.

La Ford F100, conducida por Maldonado, viajaba con una mujer de 62 años. Ambos resultaron con politraumatismos pero fuera de peligro.

El pedido de justicia de la familia de Amelia Tejada en Tunuyán

La familia insiste en que el acusado siga el proceso detenido y que se determine una condena acorde a la gravedad del hecho. “Será justicia bebé, la justicia social, hasta el día que sea necesario”, concluye la publicación.