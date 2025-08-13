Tunuyán impulsa la conducción segura con el programa "Mujeres al Volante"

El municipio de Tunuyán comenzó este 12 de agosto con el segundo ciclo 2025 del programa “Mujeres al Volante” , una iniciativa que promueve la autonomía y la seguridad vial de la mujer a través de capacitación teóricas y prácticas gratuitas .

El objetivo es acercar la formación a todos los distritos del departamento , con clases presenciales que combinan conocimientos técnicos, prácticas de manejo y nociones de seguridad vial .

Elecciones 2025 La exreina y candidata a concejal en Tunuyán: "Detrás de la corona hay una persona con muchas ideas"

No hay detenidos Violento robo a una mujer en pleno centro de Tunuyán

Grupo 2: 10:00 a 12:00 hs.

Miércoles 13/08 – Villa Seca y Los Sauces

CIC Villa Seca – 08:00 a 10:00 hs.

Miércoles 13/08 – El Algarrobo

CIC El Algarrobo – 10:30 a 12:30 hs.

Jueves 14/08 – Tunuyán Centro

CIC Tyan

Grupo 1: 08:00 a 10:00 hs.

Grupo 2: 10:00 a 12:00 hs.

Viernes 15/08 – Colonia Las Rosas y Las Pintadas

Centro Cultural Colonia Las Rosas – 08:00 a 10:00 hs.

Viernes 15/08 – Manzano Histórico y Los Árboles

Delegación Los Árboles – 10:30 a 12:30 hs.

Sábado 16/08 – Tunuyán Centro

CIC Tyan

Grupo 1: 08:00 a 10:00 hs.

Grupo 2: 10:00 a 12:00 hs.

Un programa que crece cada año en Tunuyán

Desde su creación en 2018, Mujeres al Volante ha capacitado a miles de vecinas de Tunuyán y de otras localidades, convirtiéndose en una política pública reconocida por su impacto social. La propuesta busca brindar herramientas para que más mujeres puedan conducir con seguridad y de manera independiente.

Para más información, las interesadas pueden comunicarse al 2622 419014.