Tunuyán impulsa la conducción segura con el programa "Mujeres al Volante"

El municipio de Tunuyán comenzó este 12 de agosto con el segundo ciclo 2025 del programa “Mujeres al Volante”, una iniciativa que promueve la autonomía y la seguridad vial de la mujer a través de capacitación teóricas y prácticas gratuitas.
La capacitación en Tunuyán busca que más mujeres conduzcan de forma segura e independiente, fortaleciendo su autonomía personal y social.
El objetivo es acercar la formación a todos los distritos del departamento, con clases presenciales que combinan conocimientos técnicos, prácticas de manejo y nociones de seguridad vial.
Grupo 1: 08:00 a 10:00 hs.
Grupo 2: 10:00 a 12:00 hs.
CIC Villa Seca – 08:00 a 10:00 hs.
CIC El Algarrobo – 10:30 a 12:30 hs.
Grupo 1: 08:00 a 10:00 hs.
Grupo 2: 10:00 a 12:00 hs.
Centro Cultural Colonia Las Rosas – 08:00 a 10:00 hs.
Delegación Los Árboles – 10:30 a 12:30 hs.
Grupo 1: 08:00 a 10:00 hs.
Grupo 2: 10:00 a 12:00 hs.
Desde su creación en 2018, Mujeres al Volante ha capacitado a miles de vecinas de Tunuyán y de otras localidades, convirtiéndose en una política pública reconocida por su impacto social. La propuesta busca brindar herramientas para que más mujeres puedan conducir con seguridad y de manera independiente.
Para más información, las interesadas pueden comunicarse al 2622 419014.