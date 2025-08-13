Clases presenciales

Tunuyán impulsa la conducción segura con el programa "Mujeres al Volante"

La capacitación en Tunuyán busca que más mujeres conduzcan de forma segura e independiente, fortaleciendo su autonomía personal y social.

Por Sitio Andino Departamentales

El municipio de Tunuyán comenzó este 12 de agosto con el segundo ciclo 2025 del programa “Mujeres al Volante”, una iniciativa que promueve la autonomía y la seguridad vial de la mujer a través de capacitación teóricas y prácticas gratuitas.

Cronograma de talleres en Tunuyán

  • Martes 12/08 – Vista Flores

Predio Santa Rita

Grupo 1: 08:00 a 10:00 hs.

Grupo 2: 10:00 a 12:00 hs.

  • Miércoles 13/08 – Villa Seca y Los Sauces

CIC Villa Seca – 08:00 a 10:00 hs.

  • Miércoles 13/08 – El Algarrobo

CIC El Algarrobo – 10:30 a 12:30 hs.

  • Jueves 14/08 – Tunuyán Centro

CIC Tyan

Grupo 1: 08:00 a 10:00 hs.

Grupo 2: 10:00 a 12:00 hs.

  • Viernes 15/08 – Colonia Las Rosas y Las Pintadas

Centro Cultural Colonia Las Rosas – 08:00 a 10:00 hs.

  • Viernes 15/08 – Manzano Histórico y Los Árboles

Delegación Los Árboles – 10:30 a 12:30 hs.

  • Sábado 16/08 – Tunuyán Centro

CIC Tyan

Grupo 1: 08:00 a 10:00 hs.

Grupo 2: 10:00 a 12:00 hs.

Un programa que crece cada año en Tunuyán

Desde su creación en 2018, Mujeres al Volante ha capacitado a miles de vecinas de Tunuyán y de otras localidades, convirtiéndose en una política pública reconocida por su impacto social. La propuesta busca brindar herramientas para que más mujeres puedan conducir con seguridad y de manera independiente.

Para más información, las interesadas pueden comunicarse al 2622 419014.

