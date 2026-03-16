Tunuyán realizó una jornada de encuentro y reflexión por el Día Internacional de la Mujer

El pasado sábado se realizó el gran evento por el Día Internacional de la Mujer , el Parque La Lombardía de Tunuyán fue escenario de la jornada “Mujeres con Propósito” , un encuentro que reunió a vecinas, autoridades y organizaciones locales para compartir una tarde de celebración, reflexión y actividades comunitarias.

La propuesta fue impulsada por la Dirección de Derechos Humanos del municipio , con el acompañamiento de distintas áreas municipales como Deportes, Cultura, Gestión Social, Desarrollo Humano y Salud, Desarrollo Económico, Producción y Agroindustria, Espacios Verdes y Seguridad y Prevención Ciudadana.

Durante la jornada se desarrollaron diversas actividades pensadas para promover el bienestar y la participación. Entre ellas se destacó una clase abierta de Zumba, coordinada por profesores de la Dirección de Deportes, que invitó a las participantes a activar el cuerpo y compartir un momento de alegría colectiva.

Uno de los momentos centrales fue la caminata “Pasos de Conquista” , una propuesta simbólica que recorrió distintos hitos de la historia de los derechos de las mujeres, invitando a reflexionar sobre los avances logrados y los desafíos que aún quedan por delante en materia de igualdad. El evento también contó con una feria de artesanos y emprendedores locales, stands de salud y desarrollo humano, y un espacio de preinscripción para la iniciativa “Mujeres al Volante”, destinada a promover la participación y la autonomía.

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En ese marco, comerciantes del departamento acompañaron la jornada aportando premios que fueron sorteados entre las participantes. La entrega estuvo a cargo del intendente Emir Andraos, quien acompañó la actividad y destacó la importancia de seguir fortaleciendo políticas públicas que generen espacios de encuentro, esparcimiento y contención. El jefe comunal agradeció además el compromiso de los comerciantes locales y el trabajo articulado de las distintas áreas municipales que hicieron posible la realización de esta propuesta.

La jornada incluyó también un espacio de reflexión colectiva, donde las participantes pudieron compartir sus voces en el panel interactivo “¿Qué derecho nos falta conquistar?”, promoviendo el diálogo y el compromiso de seguir construyendo una comunidad más justa e igualitaria. De esta manera, “Mujeres con Propósito” se consolidó como un espacio de encuentro, reconocimiento y celebración, reafirmando el compromiso de Tunuyán con la promoción de los derechos y el acompañamiento a las mujeres de la comunidad.