18 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

En Tunuyán la renovada calle Pueyrredón será escenario de una fiesta al estilo San Patricio

Desde las 20:30 se realizará el Pueyrredón Fest, un evento con música, gastronomía y participación de emprendedores locales de Tunuyán.

Tunuyán tendrá su propia fiesta de San Patricio.

Tunuyán tendrá su propia fiesta de San Patricio.

Por Sitio Andino Departamentales

La calle Pueyrredón en el departamento de Tunuyán se prepara para vivir una noche especial en la previa del fin de semana largo. El próximo viernes 20 de marzo, desde las 20:30, vecinos y visitantes podrán disfrutar de Pueyrredón Fest, una propuesta que combinará música, gastronomía y un clima festivo inspirado en el tradicional Día de San Patricio.

La iniciativa es impulsada por el municipio junto a emprendedores y locales gastronómicos de la zona, quienes se sumarán a esta celebración que teñirá de verde uno de los espacios más renovados y concurridos del departamento.

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Durante la jornada, quienes recorran la calle Pueyrredón podrán encontrarse con distintas propuestas en gastronomía, música y actividades pensadas para compartir en familia o con amigos, en un ambiente pensado para celebrar y disfrutar del espacio público.

Agenda de actividades por el finde en Tunuyán

El evento forma parte de la agenda de actividades previstas para quienes eligen el departamento como destino durante el fin de semana largo. Con este tipo de propuestas, se busca seguir fortaleciendo los espacios de encuentro y acompañar el crecimiento del sector comercial y gastronómico local.

De esta manera, la renovada calle Pueyrredón volverá a convertirse en escenario de una noche distinta, donde la música, los sabores y el espíritu festivo del Día de San Patricio se combinarán para ofrecer una experiencia especial en la Ciudad del Agua.

Embed - Tunuyán organiza la primera "Pueyrredón Fest" Edición San Patricio

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