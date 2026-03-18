En Tunuyán la renovada calle Pueyrredón será escenario de una fiesta al estilo San Patricio

Tunuyán tendrá su propia fiesta de San Patricio.

La iniciativa es impulsada por el municipio junto a emprendedores y locales gastronómicos de la zona, quienes se sumarán a esta celebración que teñirá de verde uno de los espacios más renovados y concurridos del departamento.

image Durante la jornada, quienes recorran la calle Pueyrredón podrán encontrarse con distintas propuestas en gastronomía, música y actividades pensadas para compartir en familia o con amigos, en un ambiente pensado para celebrar y disfrutar del espacio público.

Agenda de actividades por el finde en Tunuyán El evento forma parte de la agenda de actividades previstas para quienes eligen el departamento como destino durante el fin de semana largo. Con este tipo de propuestas, se busca seguir fortaleciendo los espacios de encuentro y acompañar el crecimiento del sector comercial y gastronómico local.

De esta manera, la renovada calle Pueyrredón volverá a convertirse en escenario de una noche distinta, donde la música, los sabores y el espíritu festivo del Día de San Patricio se combinarán para ofrecer una experiencia especial en la Ciudad del Agua. Embed - Tunuyán organiza la primera "Pueyrredón Fest" Edición San Patricio