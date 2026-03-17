17 de marzo de 2026
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San Patricio

La Arístides se tiñó de verde por San Patricio, con cerveza y promociones

Con cerveza artesanal, promociones y una ambientación especial, la Arístides Villanueva se preparó para San Patricio con gran expectativa de ventas.

La Arístides se tiñó de verde por San Patricio, con cerveza y promociones

La Arístides se tiñó de verde por San Patricio, con cerveza y promociones

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 Por Sofía Pons

La avenida Arístides Villanueva se vistió de verde para celebrar la fiesta de San Patricio, con la cerveza artesanal como protagonista. Globos, tréboles, y duendes irlandeses acompañaron los festejos. Desde la tarde, las cervecerías empezaron a lucir la decoración a la espera de los clientes.

La fiesta de San Patricio es el motivo para impulsar las ventas y las expectativas del sector gastronómico eran altas. "La fecha se aprovecha para estimular el consumo, y este día festivo está relacionado a la cerveza", contó Nicolás, uno de los mozos de la zona.

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Según comentó las ventas están creciendo y esperan que durante los próximos días se incrementen aún más, con motivo de San Patricio. Los bares y sus mozos llenaron de alegría la Arístides, no solo con la decoración, sino también con disfraces o indumentaria especial, cabellos teñidos de verde, y banderines con los colores de Irlanda.

A su vez, los mozos de diferentes bares contaron que si bien muchos tendrán disponible la cerveza de color verde, la más elegida siempre es la India Pale Ale (IPA).

San Patricio Arístides Mendoza 2026
Banderines con los colores de la bandera de Irlanda, globos verdes y tréboles le dieron alegría a la Arístides.

Banderines con los colores de la bandera de Irlanda, globos verdes y tréboles le dieron alegría a la Arístides.

Las celebraciones como impulso de ventas

Un bar ubicado en una de las esquinas de la Arístides, no limitó la oferta a las cervezas, sino que sumó whiskies irlandeses y tragos. "En días así viene mucha más gente. Además, el jueves la Municipalidad organiza un evento y también esperamos buenas ventas", indicó otro mozo.

La mayoría de los bares ofrecía promociones durante toda la noche, como por ejemplo, los dos vasos de cerveza, de medio litro, costaban desde $5.000 hasta $8.300; dos mojitos por $7.000; dos vasos de gin o fernet, por $8.000. "Es una fecha súper divertida para nosotros", contó Rebeca, moza de otro restaurante.

San Patricio Arístides Mendoza 2026
El sector gastronómico espera gran movimiento durante los próximos días.

El sector gastronómico espera gran movimiento durante los próximos días.

El origen de la fiesta de San Patricio

La fiesta de San Patricio se conmemora a nivel mundial debido al día de la muerte del patrono de Irlanda, el 17 de marzo de 461 d.C. En 1996, en las calles de Dublin hicieron el primer gran desfile en honor a San Patricio. A partir de ese momento, el gobierno irlandés empezó a promover su cultura a través de campañas para reforzar la identidad del país.

Debido a esto, agregaron a la cerveza y la connotación religiosa pasó a un segundo plano para abrirle la puerta a la diversión, para llegar a las masas. Así se volvieron populares iconos como el trébol, los “leprechauns” o duendes y finalmente, la cerveza.

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