17 de marzo de 2026
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San Patricio

Día de San Patricio: por qué se celebra hoy, 17 de marzo

Cada 17 de marzo, se conmemora el Día de San Patricio. Conocé todos los detalles de esta efeméride que se festeja a nivel mundial.

Día de San Patricio: por qué se celebra hoy, 17 de marzo
Día de San Patricio: por qué se celebra hoy, 17 de marzo
Por Sitio Andino Sociedad

Cada 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio, una efeméride dedicada a homenajear a San Patricio, reconocido como el santo patrono de Irlanda. A continuación, te contamos el origen, el significado y por qué esta festividad se celebra en distintas partes del mundo.

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Hoy es el Día de San Patricio

Hoy es el Día de San Patricio

17 de marzo: por qué se celebra el Día de San Patricio en todo el mundo

De acuerdo con distintas fuentes, cada 17 de marzo se celebra en todo el mundo el Día de San Patricio, una fecha que recuerda el fallecimiento de San Patricio, misionero y predicador reconocido como el santo patrono de Irlanda. La conmemoración comenzó a celebrarse formalmente en 1780 y, con el paso del tiempo, se transformó en una de las festividades más populares de origen irlandés.

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Uno de los elementos más característicos de esta jornada es el color verde, aunque algunos historiadores sostienen que el color originalmente asociado a San Patricio era el azul. Sin embargo, el símbolo más representativo de la fecha es el trébol de tres hojas, ya que, según la tradición, el propio santo lo utilizaba para explicar la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Además de su profundo significado religioso y cultural en Irlanda, la celebración se expandió a distintos países del mundo. En numerosas ciudades se realizan desfiles, festivales, encuentros culturales y eventos temáticos que reúnen a miles de personas.

Durante esta jornada también es habitual que muchos se vistan de verde, se reúnan con amigos o familiares y compartan momentos festivos, muchas veces acompañados por música, gastronomía típica y distintas variedades de cerveza, en un ambiente de celebración que se replica en diversos rincones del planeta.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 17 de marzo, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

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