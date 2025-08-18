Gobierno de Mendoza prorrogó contratos de empleados estatales de un área clave

El Gobierno de Mendoza prorrogó contratos de locación de empleados estatales. Foto: Yemel Fil

El Gobierno de Mendoza estableció la prórroga automática de los contratos de locación de servicios hasta el 30 de septiembre de 2025. La medida publicada en el Boletín Oficial, a través del decreto 1624, apunta a garantizar la continuidad de este grupo de empleados estatales.

El Ejecutivo señaló que será "efectivizada en idénticas condiciones, horarios habituales, funciones y otros requisitos, según corresponda, que las vigentes al 31 de julio de 2025", y que se tomó esta decisión "en virtud de encontrarse recaudado los fondos necesarios para hacer frente al gasto conforme".

A quiénes alcanza la medida del Gobierno de Mendoza Esta medida alcanza a los empleados estatales que se encuentren contratados bajo el sistema de locación de servicios en la Subsecretaría de Trabajo y Empleo.

En el decreto también se aclaró que el servicio administrativo del organismo deberá adecuar la afectación de las partidas presupuestarias respectivas y realizar la registración relativa a cada etapa del gasto correspondiente, en caso de ser pertinente. El texto lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad.

La semana pasada, el Gobierno de Mendoza oficializó un aumento salarial a un sector de empleados estatales, según el decreto 1724, para quienes posean un Contrato de Locación de Obras o Servicios, entre otros.