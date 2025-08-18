Pedido de ayuda

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria

El refugio de animales cuenta con la presencia de unos 200 perros. La deuda supera los tres millones de pesos y los responsables piden la ayuda de la sociedad.

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria.

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria.

 Por Natalia Mantineo

El refugio de animales Ángeles de Cuatro Patas, ubicado en el departamento de Godoy Cruz, atraviesa un momento complicado, desde el punto de vista económico. Por ello, necesita la colaboración de los mendocinos para saldar una enorme deuda que mantienen con varias veterinarias.

ángeles de 4 patas 2
El refugio de animales cuenta con la presencia de unos 200 perros, aproximadamente.

El refugio de animales cuenta con la presencia de unos 200 perros, aproximadamente.

Crisis en un refugio de animales: tiene una millonaria deuda

Beatriz es una de las responsables del refugio. Hace más de una década está a cargo del lugar y allí, a través del trabajo con los animales, pudo sanar su propia depresión.

La mujer se dedica día y noche al cuidado de los perros, muchos de los cuales tienen problemas de salud o son de edad avanzada, lo que dificulta su adopción. Sin embargo, el esfuerzo diario es titánico y las deudas se acumulan.

Para hacer frente a los gastos veterinarios y seguir brindando la atención que los animales necesitan, Ángeles de Cuatro Patas lanzó en un principio, una campaña para reunir $4.000.000. El objetivo es que 4.000 personas donen $1.000 cada una.

La solidaridad de los mendocinos no se hizo esperar y este lunes la cifra bajó a $3.200.000. Es decir, hoy se necesitan que 3.200 personas donen $1.000 cada una.

Para colaborar económicamente, podés usar el alias: Congo.diario.sal (a nombre de Beatriz Liliana Méndez).

angeles de cuatro patas

Más allá del dinero: otras formas de ayudar

Si bien la deuda es la prioridad, el refugio también necesita otros elementos para su funcionamiento diario. Las donaciones de artículos de limpieza, alimento y materiales de construcción son fundamentales para mantener el lugar en condiciones.

Se necesita con urgencia:

  • Alimento para perros.

  • Mantas.

  • Artículos de limpieza.

  • Escobas.

  • Alambre y clavos.

  • Pallets.

  • Tela romboidal.

  • Chapas.

ángeles de cuatro patas 3

A pesar de recibir una ayuda mínima del municipio de Godoy Cruz (cinco turnos de castración y alimento para dos semanas), la mayor parte de los gastos se cubren con el aporte de socios y la venta de rifas.

