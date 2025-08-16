Comunicación canina

Cómo los perros usan los "ojos de cachorro" para conmover a los humanos

Un gesto que tu perro hace y derrite tu corazón podría ser más que ternura. Descubre lo que dicen los expertos sobre este comportamiento de tu mascota.

 Por Analía Martín

Los dueños de un perro saben que sus mascotas tienen miradas que derriten y no necesitan palabras para comunicarse. Sin embargo, ese gesto conocido como “ojos de cachorro” no es casualidad, sino el resultado de un largo proceso evolutivo que fortaleció el vínculo entre humanos y perros.

El origen evolutivo de los “ojos de cachorro”

Desde hace miles de años, los perros conviven con las personas y han desarrollado habilidades únicas para comunicarse con ellas. Entre esas habilidades está su capacidad de levantar levemente la ceja interna, creando una mirada más tierna y expresiva. Este gesto se debe a la presencia de un músculo facial llamado levator anguli oculi medialis, inexistente en lobos.

Un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences reveló que este rasgo es exclusivo de los canes domésticos. La elevación de la ceja no solo hace que sus ojos parezcan más grandes, sino que también genera una reacción emocional en quienes los observan, algo que favoreció su domesticación.

ojos de perro, mascota
¿Es un gesto intencional del perro?

Los expertos no tienen pruebas concluyentes de que el perro utilice este movimiento de manera totalmente consciente. La psicóloga Juliane Kaminski, de la Universidad de Portsmouth, directora del estudio nombrado anteriormente, asegura que es un movimiento sutil, pero provoca una respuesta inmediata en nosotros. Esto significa que, aunque nuestras mascotas no lo hagan con plena intención de manipular, el efecto en el ser humano es innegable.

Algunos investigadores sostienen que este comportamiento podría haberse reforzado con el tiempo, ya que los perros más expresivos recibían más atención y cuidado, favoreciendo así la transmisión de esta característica a las siguientes generaciones.

Una conexión más allá de la ternura

Los perros no sólo destacan por esta expresión facial; también superan a los primates en la interpretación de gestos humanos. Su capacidad para leer nuestro lenguaje corporal y emocional les permite generar empatía y comunicarse de manera efectiva. Entre las señales que mejor interpretan se encuentran:

  • Movimientos de cejas y ojos.
  • Cambios en la postura corporal.
  • Tonos de voz.
cachorro mirando tiernamente, mascota
Cachorro de perro, edad fundamental de aprendizaje y entrenamiento

Cachorro de perro, edad fundamental de aprendizaje y entrenamiento

Esto demuestra que la relación entre perros y personas se basa en una comunicación bidireccional. Ellos aprenden de nuestras reacciones y, a su vez, adaptan sus gestos para acercarse a nosotros, pedir atención o transmitir sus emociones.

Es por eso que se puede concluir que los “ojos de cachorro” es un recurso adorable que han adquirido los perros tras miles de años de convivencia y adaptación mutua con los humanos. Cada vez que tu perro te mira así, está poniendo en práctica un legado evolutivo que fortalece su lugar como el mejor amigo del hombre./Canal26.

